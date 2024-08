Tohtoročné leto na Slovensku je REKORDNE TEPLÉ od roku 1931

Bratislava 28. augusta (TASR) - Tohtoročné leto je na Slovensku rekordne teplé aspoň od roku 1931. Predpokladaná hodnota teploty vzduchu pre celé územie je takmer o 0,5 stupňa Celzia vyššia ako pôvodná rekordná letná hodnota z roku 2022. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na svojom webe s tým, že ide o neštandardne veľký posun.



"Od roku 2019 je to už tretie leto, ktorého teplota vzduchu presiahla 20 stupňov Celzia. Jún 2024 bol v poradí šiesty najteplejší od roku 1931 (19,1 stupňa), júl 2024 sa skončil ako prvý najteplejší (21,7 stupňa)," priblížili meteorológovia. Predpokladajú, že august bude druhý až tretí najteplejší mesiac od roku 1931.



Maximálna teplota vzduchu za tohtoročné leto je podľa SHMÚ zatiaľ 38,3 stupňa Celzia. Namerali ju v obci Mužla v okrese Nové Zámky 14. augusta. Je to približne o dva stupne menej ako v rokoch 2007, respektíve 2013, kedy maximálna teplota lokálne na juhu Slovenska presiahla 40 stupňov Celzia, skonštatovali meteorológovia.



"Atmosférické zrážky boli v tohtoročnom lete, v jeho jednotlivých mesiacoch, dosť odlišné. V júni boli zrážky na Slovensku výraznejšie nadpriemerné," skonštatoval SHMÚ. Tvrdí, že v auguste sa naďalej vytváral deficit zrážok. Relatívne najmenej spadlo na juhu stredného Slovenska, na Záhorí a Považí.



Situáciu podľa meteorológov komplikovali búrky, ktoré výdatnými lejakmi výrazne prispievali do celkového úhrnu zrážok za leto. "V dôsledku toho boli zrážky v tohtoročnom lete priestorovo a časovo mimoriadne variabilné. Búrky boli najpočetnejšie v júni 2024," podotkli.



SHMÚ poukázalo na to, že vplyvom výrazných vĺn horúčav nastalo šírenie pôdneho sucha. V niektorých obdobiach tohtoročného leta pripomínalo stav v roku 2022 a čiastočne aj v roku 2023. "Znepokojujúce je to, že kombinácia vĺn horúčav a sucha sa opakuje každoročne vo výraznejšej forme, čo môže nepriaznivo zaťažovať prírodné ekosystémy," poznamenali odborníci.