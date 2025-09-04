Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Tohtoročný august sa skončil na celom Slovensku ako teplotne normálny

Ilustračné foto. Foto: TASR - Pavol Zachar

Najnižší mesačný úhrn zaevidovali na zrážkomernej stanici Hraň, a to 26,4 milimetra.

Bratislava 4. septembra (TASR) - Tohtoročný august sa skončil po teplotnej stránke na celom Slovensku ako normálny. Najvyššia priemerná mesačná teplota bola 21,6 stupňa Celzia v Bratislave-letisku. Naopak, najnižšia bola 14,3 stupňa v obci Vyšná Boca. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na svojom webe.

„Absolútne najnižšiu teplotu vzduchu v polohách do 1000 metrov nad morom zaznamenali 25. augusta v obci Stratená-Dobšinská Ľadová Jaskyňa, a to mínus 1,5 stupňa Celzia (na Lomnickom štíte to bolo mínus 8,4 stupňa Celzia 24. augusta). Absolútne najvyššia teplota vzduchu bola 37,6 stupňa v Mužli 15. augusta,“ priblížil SHMÚ.

August bol podľa meteorológov na väčšine Slovenska veľmi suchý až mimoriadne vlhký. Najnižší mesačný úhrn zaevidovali na zrážkomernej stanici Hraň, a to 26,4 milimetra. Veľmi nízky úhrn zrážok bol aj na staniciach Cigeľka, Leles, Veľké Trakany, Malcov a Somotor.

„Najvyšší mesačný úhrn zrážok bol na stanici Bratislava-Mlynská dolina, a to 188,6 milimetra,“ uviedol SHMÚ. Vysoký úhrn zrážok zachytili aj na staniciach Blahová, Dolné Plachtince, Králiky, Kamanová, Klenovec, Lom nad Rimavicou, Sliač, Dolný Harmanec, Lipovany, Detvianska Huta a Ľuboreč.
