Tohtoročný február skončil ako normálne až nadnormálne teplý
Najvyššia priemerná mesačná teplota bola podľa SHMÚ 4,1 stupňa Celzia v Gabčíkove.
Autor TASR
Bratislava 14. marca (TASR) - Tohtoročný február sa na Slovensku skončil ako normálne až nadnormálne teplý. Absolútne najnižšiu teplotu vzduchu namerali 21. februára v Oravskej Polhore, a to mínus 18,8 stupňa Celzia. Najvyššia teplota vzduchu bola 16,4 stupňa Celzia 28. februára v Prievidzi. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na svojom webe.
Najvyššia priemerná mesačná teplota bola podľa SHMÚ 4,1 stupňa Celzia v Gabčíkove. Naopak, najnižšia priemerná mesačná teplota vzduchu mínus 1,7 stupňa bola v obci Stratená - Dobšinská ľadová jaskyňa.
Najnižší mesačný úhrn zrážok zaznamenali v Gánovciach - 10,9 milimetra (mm). Veľmi nízky úhrn bol aj na staniciach Hrabušice (12,3 mm), Spišské Vlachy (13 mm), Poprad (14,4 mm), Uloža (16,7 mm), Gelnica (16,8 mm), Plaveč (17,3 mm), Brezovica nad Torysou a Švedlár (17,6 mm) a Bardejov (17,8 mm).
Najvyšší mesačný úhrn zrážok namerali na stanici Martinské hole 128,1 mm. Vysoký úhrn zrážok, nad 90 mm, hlásili aj stanice Králiky, Dolný Harmanec, Remetské Hámre, Oravská Polhora a Kľak.
Najvyššia priemerná mesačná teplota bola podľa SHMÚ 4,1 stupňa Celzia v Gabčíkove. Naopak, najnižšia priemerná mesačná teplota vzduchu mínus 1,7 stupňa bola v obci Stratená - Dobšinská ľadová jaskyňa.
Najnižší mesačný úhrn zrážok zaznamenali v Gánovciach - 10,9 milimetra (mm). Veľmi nízky úhrn bol aj na staniciach Hrabušice (12,3 mm), Spišské Vlachy (13 mm), Poprad (14,4 mm), Uloža (16,7 mm), Gelnica (16,8 mm), Plaveč (17,3 mm), Brezovica nad Torysou a Švedlár (17,6 mm) a Bardejov (17,8 mm).
Najvyšší mesačný úhrn zrážok namerali na stanici Martinské hole 128,1 mm. Vysoký úhrn zrážok, nad 90 mm, hlásili aj stanice Králiky, Dolný Harmanec, Remetské Hámre, Oravská Polhora a Kľak.