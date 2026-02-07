< sekcia Import
Tomáš: NOÚ je prvým pracoviskom v SR, ktoré zaviedlo prehabilitácie
Prehabilitáciu vysvetľuje Tomáš ako spoluprácu medzi lekármi, zdravotníckym personálom a pacientom.
Autor TASR
Bratislava 7. februára (TASR) - Prehabilitácia znižuje u onkologických pacientov komplikácie po operácii. Národný onkologický ústav (NOÚ) je prvým pracoviskom na Slovensku, ktoré tento komplexný program zaviedlo. Médiám to uviedol primár Centrálnych operačných sál NOÚ Miroslav Tomáš s tým, že prehabilitácie aktuálne využívajú najmä u pacientov, ktorých čaká náročnejšia operácia.
Prehabilitáciu vysvetľuje Tomáš ako spoluprácu medzi lekármi, zdravotníckym personálom a pacientom. Ide o prípravu pacienta na veľký výkon, ktorým je ťažká operácia. V rámci prehabilitácie sa snažia pacienta dostať do vyššej výkonnostnej úrovne, aby operáciu a následnú liečbu zvládol. Zdravotníci pacienta pripravujú na operáciu fyzicky, kondične aj nutrične. „Často hovorím, že ich čaká maratón. Pretože vieme, že maratón je obrovská záťaž pre organizmus a keď ide maratónec na maratón, tak sa na to pripravuje a takúto prípravu absolvujú aj naši pacienti pred ťažkým operačným výkonom alebo samotnou onkologickou liečbou,“ skonštatoval primár.
Prehabilitácia trvá štyri týždne, čo je minimálny interval, keď vedia odborníci zmerať pokrok. „Ak pacient potrebuje napríklad šesťtýždňovú prípravu, tak vieme tú prípravu aj predĺžiť a operáciu odložiť tak, aby to bolo onkologicky bezpečné,“ podotkol Tomáš. Priblížil, že pacientom pravidelne merajú výživový stav či objem svalovej hmoty.
Programom sa podľa primára dajú znížiť pooperačné komplikácie a skracuje sa doba hospitalizácie. Pacienti sa tak domov vracajú v stave, v ktorom sú schopní sebaopatery, tvrdí.
Do programu prehabilitácie aktuálne NOÚ podľa Tomáša zaraďuje pacientov, ktorí idú na operáciu s pankreasom alebo na operáciu pečeňových nádorov. Taktiež ide o mladých mužov, ktorí majú nádor semenníka a zároveň majú metastázy v oblasti brucha, alebo je to kompletné odstránenie lymfatických uzlín z oblasti brucha. „To sú veľké niekoľkohodinové výkony veľakrát kombinované s cievnymi operáciami. Posúvame tam aj pacientov, ktorí idú síce na možno menej závažnú operáciu, ale sú ťažko chorí, majú rôzne pridružené ochorenie,“ vysvetlil.
Tomáš tvrdí, že ide o koncept, ktorý funguje. Prehabilitácia by podľa neho mala byť súčasťou chirurgickej alebo onkochirurgickej liečby.
Prehabilitáciu vysvetľuje Tomáš ako spoluprácu medzi lekármi, zdravotníckym personálom a pacientom. Ide o prípravu pacienta na veľký výkon, ktorým je ťažká operácia. V rámci prehabilitácie sa snažia pacienta dostať do vyššej výkonnostnej úrovne, aby operáciu a následnú liečbu zvládol. Zdravotníci pacienta pripravujú na operáciu fyzicky, kondične aj nutrične. „Často hovorím, že ich čaká maratón. Pretože vieme, že maratón je obrovská záťaž pre organizmus a keď ide maratónec na maratón, tak sa na to pripravuje a takúto prípravu absolvujú aj naši pacienti pred ťažkým operačným výkonom alebo samotnou onkologickou liečbou,“ skonštatoval primár.
Prehabilitácia trvá štyri týždne, čo je minimálny interval, keď vedia odborníci zmerať pokrok. „Ak pacient potrebuje napríklad šesťtýždňovú prípravu, tak vieme tú prípravu aj predĺžiť a operáciu odložiť tak, aby to bolo onkologicky bezpečné,“ podotkol Tomáš. Priblížil, že pacientom pravidelne merajú výživový stav či objem svalovej hmoty.
Programom sa podľa primára dajú znížiť pooperačné komplikácie a skracuje sa doba hospitalizácie. Pacienti sa tak domov vracajú v stave, v ktorom sú schopní sebaopatery, tvrdí.
Do programu prehabilitácie aktuálne NOÚ podľa Tomáša zaraďuje pacientov, ktorí idú na operáciu s pankreasom alebo na operáciu pečeňových nádorov. Taktiež ide o mladých mužov, ktorí majú nádor semenníka a zároveň majú metastázy v oblasti brucha, alebo je to kompletné odstránenie lymfatických uzlín z oblasti brucha. „To sú veľké niekoľkohodinové výkony veľakrát kombinované s cievnymi operáciami. Posúvame tam aj pacientov, ktorí idú síce na možno menej závažnú operáciu, ale sú ťažko chorí, majú rôzne pridružené ochorenie,“ vysvetlil.
Tomáš tvrdí, že ide o koncept, ktorý funguje. Prehabilitácia by podľa neho mala byť súčasťou chirurgickej alebo onkochirurgickej liečby.