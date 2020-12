TOMOVÁ: Diplomacia bola kedysi výsostnou doménou mužov

Stálou predstaviteľkou SR pri EÚ bude P. Vargová

Bratislava 2. decembra (TASR) – Takmer 50 percent zamestnancov Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR tvoria ženy, inak to však vyzerá na pozíciach stredného a vysokého manažmentu. „Na vyššej riadiacej úrovni, ako je úroveň štátnej tajomníčky a na úrovni generálnych riaditeľov sú momentálne štyri ženy, zatiaľ čo mužov je dvanásť. Na strednej úrovni však máme 30 žien a 46 mužov,“ spresnila O. Tomová.uviedla O. Tomová. (viď. správa TASR nižšie)Malo by byť našou povinnosťou sledovať trendy v rámci Európskej únie a osvojovať si jej výzvy.tvrdí slovenská diplomatka.zdôraznila Tomová.Novou stálou predstaviteľkou SR pri Európskej únii sa od polovice januára 2021 stane Petra Vargová, súčasná generálna riaditeľka sekcie európskych záležitostí Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Po rokovaní vlády to oznámil minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nominant SaS).Vargovú označil za jednu z najkompetentnejších osobností slovenskej diplomacie.zdôraznil Korčok. Pripomenul, že do júla 2020 bola Vargová zástupkyňou Petra Javorčíka, ktorý do októbra pôsobil ako stály predstaviteľ SR pri EÚ. Od jeho odchodu je tento post neobsadený.dodal šéf slovenskej diplomacie.