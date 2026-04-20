< sekcia Import
VIDEO: OSIRELÍ MACKOVIA UŽ DOSTALI MENÁ: Majú slovanskú symboliku
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bojnice 20. apríla (TASR) - Osirelé medvieďatá z Liptova, ktoré sú v rehabilitačnej stanici Národnej zoologickej záhrady v Bojniciach, dostali mená Lada a Vesna. Vybrali im ich ľudia v hlasovaní. Zoo o tom v pondelok informovala na sociálnej sieti.
„Mená Lada a Vesna sú inšpirované slovanskou symbolikou a prírodou. Lada vyjadruje ochranu, harmóniu a pokoj. Vesna zase znamená jar, nový život a sviežosť. Spolu hovoria o ťažkom začiatku a zároveň novej šanci na život,“ uviedla zoo.
Priblížila, že medvieďatá prospievajú. „Ich aktuálna hmotnosť je osem kilogramov a 7,9 kilogramu. Pri príchode k nám 16. februára mali 1,95 kilogramu a 2,08 kilogramu,“ doplnila.
Tri približne mesačné medvieďatá - dve samice a jeden samec - osireli po usmrtení ich matky v polovici februára pri Ružomberku. Všetky boli dehydratované a s veľmi nízkou hmotnosťou. Najhoršie bol na tom samec, ktorý musel na základe jeho zdravotného stavu podstúpiť eutanáziu. Zoo v rehabilitačnej stanici nastavila intenzívny 24-hodinový režim starostlivosti.
Medvedicu mala v polovici februára usmrtiť dvojica mužov krátkymi guľovými zbraňami v lesnom poraste v extraviláne ružomberskej mestskej časti Hrboltová po tom, ako mala na jedného z nich náhle zaútočiť. Starší muž, ktorý bol v lese so svojím synom a poľovne upotrebiteľným psom plemena západosibírska lajka, utrpel zranenia. Polícia v súvislosti s incidentom začala trestné stíhanie pre prečin pytliactva.
