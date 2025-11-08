< sekcia Import
Tornádo si na juhu Brazílie vyžiadalo najmenej päť obetí
Podľa dostupných informácií je zničených až 80 percent mesta. Silný vietor prevrátil niekoľko osobných vozidiel a poškodilo bytové domy.
Autor TASR
Brazília 8. novembra (TASR) - Tornádo, ktoré v piatok zasiahlo brazílske mesto Rio Bonito do Iguacu v štáte Paraná si vyžiadalo životy najmenej piatich ľudí. Ďalších vyše 400 utrpelo zranenia, uviedli miestne úrady. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„V dôsledku tornáda bolo potvrdených päť úmrtí,“ uviedla civilná obrana štátu vo vyhlásení pre agentúru AFP.
Podľa dostupných informácií je zničených až 80 percent mesta. Silný vietor prevrátil niekoľko osobných vozidiel a poškodilo bytové domy.
Podľa environmentálneho technologického a monitorovacieho systému štátu Paraná dosahoval vietor v meste, kde žije 14.000 obyvateľov, rýchlosť 180 až 250 kilometrov za hodinu.
Guvernér štátu Paraná Ratinho Júnior v nedeľu uviedol, že „bezpečnostné sily sú v pohotovosti, zmobilizované a monitorujú mestá zasiahnuté silnými búrkami“.
Podľa meteorologických úradov platilo varovanie pred nebezpečnými búrkami pre celú oblasť - ako aj pre južné štáty Santa Catarina a Rio Grande do Sul.
