Tornádo si v Kentucky vyžiadalo najmenej 70 obetí

Washington 11. decembra (TASR) - Počet obetí súvisiaci s ničivými tornádami, ktoré sa v noci z piatka na sobotu prehnali piatimi štátmi USA, sa v Kentucky zvýšil na najmenej 70. Uviedol to v sobotu napoludnie miestneho času na tlačovej konferencii kentucký guvernér Andy Beshear, informovali agentúry AP a AFP.



Pôvodne hlásili z Kentucky 50 obetí na životoch. "Teraz som si istý, že toto číslo je vyššie ako 70. V skutočnosti môže byť nakoniec vyššie než 100," povedal Beshear. "Toto bude, som presvedčený, najsmrteľnejšie tornádo, aké sa kedy prehnalo cez Kentucky," dodall



Beshear sa podľa agentúry DPA obrátil so žiadosťou o pomoc z federálnych zdrojov i na prezidenta Spojených štátov Joea Bidena. "Kentucky potrebuje federálnu pomoc, aby mohlo reagovať na túto udalosť," napísal guvernér v liste adresovanom šéfovi Bieleho domu, ktorý neskôr zverejnil i na Twitteri.



Biden v príspevku na sociálnej sieti prisľúbil, že guvernérom zasiahnutých štátov poskytne pomoc, akú potrebujú. "Dnes ráno som dostal informácie o ničivých tornádach naprieč centrálnou časťou USA. Stratiť milovaného človeka v takejto búrke je nepredstaviteľnou tragédiou," uviedol.



Zasiahnutých je v Kentucky podľa slov guvernéra 17 zo 120 okresov a obavy z obetí na životoch hlásia z desiatich okresov. V meste Mayfield, kde evidujú masívne škody, boli podľa fotografií a videí zdieľaných na sociálnych médiách so zemou zrovnané celé časti mesta, popri zrútených budovách sa na uliciach povaľuje množstvo konárov zo stromov a tehál. "Hromadné obete" hlásili v Mayfielde po tom, čo sa prepadla strecha vo fabrike na sviečky, kde sa v tom čase nachádzalo okolo 110 zamestnancov.



V celom Kentucky, kde sa búrka prehnala pásom dlhým zhruba 320 kilometrov, bol vyhlásený núdzový stav. Búrka sa do Kentucky presunula zo severovýchodu USA z Arkansasu, kde takisto hlásia obete, rovnako ako aj v Missouri či Tennessee.



V Arkansase zomrela najmenej jedna osoba v meste Monette, kde tornádo zničilo domov pre seniorov. V štáte Illinois spadla strecha skladu spoločnosti Amazon, kde zostalo podľa lokálnych médií uväznených zhruba 100 pracovníkov.



Výpadky elektrického prúdu zaznamenali podľa serveru PowerOutage vo viac ako 200.000 domácnostiach v Kentucky a Tennessee.