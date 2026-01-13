< sekcia Import
Toto je Kniha tajomstiev. Odvážite sa do nej nazrieť a preskúmať ju?
Kniha tajomstiev je silný príbeh, ktorý núti premýšľať o právach žien, spravodlivosti, histórii a morálnych dilemách.
Autor OTS
Ak hľadáte knihu, ktorá vás vtiahne do sveta, kde je život ženy menejcenný a „nahraditeľný“, kde sa bylinky a jed miešajú so zúfalstvom a snami o slobode, tak Kniha tajomstiev od Anny Mazzola je presne tým, čo hľadáte. Je to cesta do temného srdca minulosti, ale jej odkaz je veľmi súčasný.
„Je to príbeh o čarodejníctve a prežití inšpirovaný skutočným prípadom z Ríma, zo 17. storočia, v ktorom bola skupina žien obvinená z výroby a predaja jedu iným ženám, najmä s cieľom zabiť ich násilníckych manželov. Urobili to? Budú odsúdené? A budete chcieť, aby boli odsúdené?“ pýta sa autorka v exkluzívnom videu, ktoré nájdete nižšie.
Rím 1659.
Od skončenia morovej epidémie uplynuli už dlhé mesiace, no v meste naďalej zomiera nezvyčajne veľa mužov. A čo je ešte zvláštnejšie, ich mŕtvoly sa nerozkladajú. A tak pápežské úrady poveria mladého právnika Stefana Bracchiho, aby celú záležitosť čo najnenápadnejšie vyšetril.
Rím je na vzostupe. Spamätávame sa z morovej rany a stávame sa centrom katolíckeho sveta. Pápež si želá, aby bol Rím príkladom nového poriadku, a toto sa nám doň nehodí.“
„Pápež o všetkom vie?“
„Pravdaže. Postupujeme podľa jeho príkazov, chlapče. Bude to pápežská inkvizícia, posvätná inkvizícia. V jeho mene by ste boli vymenovaný za inkvizítora.“
Stefano preglgne. V mene samotného Alexandra VII., ústrednej postavy celého Ríma, duchovnej hlavy kresťanstva vládnucej na všetkých územiach cirkvi. „Pravdaže sa na to podujmem. Som naozaj poctený, že ste ma o to požiadali.“
Girolama Spanová, vážená liečiteľka a veštkyňa, žije na západnom brehu rieky Tiber v dome označenom ľaliou a obklopenom záhradou plnou liečivých bylín. Jej pomoc vyhľadáva mnoho rímskych žien - aj keď by to nikdy nepriznali, priam dychtia po jej zázračných nápojoch lásky krášliacich prípravkoch - balzamoch, krémoch a tonikách, ale i po predpovediach budúcnosti. Nadovšetko si však cenia jeden jej tajný recept, ktorý je pre ich násilných manželov tou najväčšou hrozbou. Preto nečudo, že keď sa Večným mestom začnú šíriť chýry o podozrivých úmrtiach mužov, pozornosť vyšetrovateľa Stefana Bracchiho upúta práve Girolama so svojimi pomocníčkami. Je podozrivá z čarodejníctva a ocitne sa v smrteľnom ohrození. Ibaže táto nebojácna žena sa vždy riadila múdrosťou, že v živote existujú tajomstvá, ktoré si zapisujeme do kníh, iné, ktoré odovzdávame ďalej, a napokon také, ktoré si so sebou vezmeme do hrobu.
Počas rozsiahleho vyšetrovania Stefano postupne odkrýva nepredstaviteľné hrôzy, čary aj tajomstvá. Zároveň však začína uvažovať, či by niektoré činy nemali radšej zostať navždy nepotrestané...
Autorka túto dejovú líniu vystavala ako napínavé rozprávanie o ženách, ktoré sa snažia prežiť vo svete ovládanom mužmi, ktorí môžu ženu kedykoľvek potrestať, zbiť, znásilniť, dokonca až zabiť. Vo svete so systémom starého poriadku, ktorému nie je cudzia krutosť, ponižovanie a jasná hierarchia.
Román je inšpirovaný skutočnými udalosťami, konkrétne kauzou s názvom „Spana prosecution“ (alebo súvisiacou so záležitosťou jedu Aqua Tofana) v 17. storočí v Taliansku. Autorka sama upozorňuje, že pracovala s historickými archívmi, no zďaleka nie všetko sa zachovalo, takže spoločenské, ženské a lekárske aspekty doplnila fikciou.
Video embed:
Kniha tajomstiev je silný príbeh, ktorý núti premýšľať o právach žien, spravodlivosti, histórii a morálnych dilemách. Mazzola nenápadne kladie otázky – ak je systém nespravodlivý, aké možnosti má ten slabší, zraniteľnejší? Keď neexistuje možnosť obhájiť sa, je to vôbec ešte spravodlivosť?
Často sú to muži, ktorí patria rovno do horúcich pekelných hlbín, a ona im rada pomôže urýchliť ich pád. Aké veci už za svoj život videla a počula! Aké krutosti a zverstvá! Nie vždy čisto fyzické, ale aj psychické, ktoré vedia byť horšie ako akýkoľvek zárez: žena sa nimi zožiera, až kým ju nezožerú zvnútra a nezostane z nej len schránka ľudskej bytosti. Práve takým ženám často nedokáže pomôcť. Práve ony vädnú a zomierajú ako rastliny bez slnka, lebo veria, že stratili silu bojovať. Sama to takmer zažila akoby v inom živote, takže dokáže rozpoznať príznaky.
Z anglického originálu The Book of Secrets (Orion Fiction, an imprint of the Orion Publishing Group Ltd, London 2024) preložila Diana Ghaniová.
Milan Buno, knižný publicista
„Je to príbeh o čarodejníctve a prežití inšpirovaný skutočným prípadom z Ríma, zo 17. storočia, v ktorom bola skupina žien obvinená z výroby a predaja jedu iným ženám, najmä s cieľom zabiť ich násilníckych manželov. Urobili to? Budú odsúdené? A budete chcieť, aby boli odsúdené?“ pýta sa autorka v exkluzívnom videu, ktoré nájdete nižšie.
Rím 1659.
Od skončenia morovej epidémie uplynuli už dlhé mesiace, no v meste naďalej zomiera nezvyčajne veľa mužov. A čo je ešte zvláštnejšie, ich mŕtvoly sa nerozkladajú. A tak pápežské úrady poveria mladého právnika Stefana Bracchiho, aby celú záležitosť čo najnenápadnejšie vyšetril.
Rím je na vzostupe. Spamätávame sa z morovej rany a stávame sa centrom katolíckeho sveta. Pápež si želá, aby bol Rím príkladom nového poriadku, a toto sa nám doň nehodí.“
„Pápež o všetkom vie?“
„Pravdaže. Postupujeme podľa jeho príkazov, chlapče. Bude to pápežská inkvizícia, posvätná inkvizícia. V jeho mene by ste boli vymenovaný za inkvizítora.“
Stefano preglgne. V mene samotného Alexandra VII., ústrednej postavy celého Ríma, duchovnej hlavy kresťanstva vládnucej na všetkých územiach cirkvi. „Pravdaže sa na to podujmem. Som naozaj poctený, že ste ma o to požiadali.“
Girolama Spanová, vážená liečiteľka a veštkyňa, žije na západnom brehu rieky Tiber v dome označenom ľaliou a obklopenom záhradou plnou liečivých bylín. Jej pomoc vyhľadáva mnoho rímskych žien - aj keď by to nikdy nepriznali, priam dychtia po jej zázračných nápojoch lásky krášliacich prípravkoch - balzamoch, krémoch a tonikách, ale i po predpovediach budúcnosti. Nadovšetko si však cenia jeden jej tajný recept, ktorý je pre ich násilných manželov tou najväčšou hrozbou. Preto nečudo, že keď sa Večným mestom začnú šíriť chýry o podozrivých úmrtiach mužov, pozornosť vyšetrovateľa Stefana Bracchiho upúta práve Girolama so svojimi pomocníčkami. Je podozrivá z čarodejníctva a ocitne sa v smrteľnom ohrození. Ibaže táto nebojácna žena sa vždy riadila múdrosťou, že v živote existujú tajomstvá, ktoré si zapisujeme do kníh, iné, ktoré odovzdávame ďalej, a napokon také, ktoré si so sebou vezmeme do hrobu.
Počas rozsiahleho vyšetrovania Stefano postupne odkrýva nepredstaviteľné hrôzy, čary aj tajomstvá. Zároveň však začína uvažovať, či by niektoré činy nemali radšej zostať navždy nepotrestané...
Autorka túto dejovú líniu vystavala ako napínavé rozprávanie o ženách, ktoré sa snažia prežiť vo svete ovládanom mužmi, ktorí môžu ženu kedykoľvek potrestať, zbiť, znásilniť, dokonca až zabiť. Vo svete so systémom starého poriadku, ktorému nie je cudzia krutosť, ponižovanie a jasná hierarchia.
Román je inšpirovaný skutočnými udalosťami, konkrétne kauzou s názvom „Spana prosecution“ (alebo súvisiacou so záležitosťou jedu Aqua Tofana) v 17. storočí v Taliansku. Autorka sama upozorňuje, že pracovala s historickými archívmi, no zďaleka nie všetko sa zachovalo, takže spoločenské, ženské a lekárske aspekty doplnila fikciou.
Pozrite si VIDEO s Annou Mazzola:
Video embed:
Kniha tajomstiev je silný príbeh, ktorý núti premýšľať o právach žien, spravodlivosti, histórii a morálnych dilemách. Mazzola nenápadne kladie otázky – ak je systém nespravodlivý, aké možnosti má ten slabší, zraniteľnejší? Keď neexistuje možnosť obhájiť sa, je to vôbec ešte spravodlivosť?
Často sú to muži, ktorí patria rovno do horúcich pekelných hlbín, a ona im rada pomôže urýchliť ich pád. Aké veci už za svoj život videla a počula! Aké krutosti a zverstvá! Nie vždy čisto fyzické, ale aj psychické, ktoré vedia byť horšie ako akýkoľvek zárez: žena sa nimi zožiera, až kým ju nezožerú zvnútra a nezostane z nej len schránka ľudskej bytosti. Práve takým ženám často nedokáže pomôcť. Práve ony vädnú a zomierajú ako rastliny bez slnka, lebo veria, že stratili silu bojovať. Sama to takmer zažila akoby v inom živote, takže dokáže rozpoznať príznaky.
Z anglického originálu The Book of Secrets (Orion Fiction, an imprint of the Orion Publishing Group Ltd, London 2024) preložila Diana Ghaniová.
Milan Buno, knižný publicista