Toto sú pozitívne účinky magnézia. Potrebujete ich aj vy? Čítajte

Magnézium (horčík) je pre ľudský organizmus veľmi dôležitý minerál. Pomáha nášmu telu správne a bezproblémovo fungovať v rozličných situáciách. Jeho pozitívne účinky na naše telo i psychiku sú naozaj rôznorodé. Tu sú niektoré z nich.
Autor OTS
Bratislava 28. augusta (OTS) - Magnézium (horčík) je pre ľudský organizmus veľmi dôležitý minerál. Pomáha nášmu telu správne a bezproblémovo fungovať v rozličných situáciách. Jeho pozitívne účinky na naše telo i psychiku sú naozaj rôznorodé. Tu sú niektoré z nich.
Pomocník v období stresu
Začnime problémom, ktorý nás trápi viac ako kedykoľvek predtým – stres. Pozitívne účinky magnézia sa prejavujú napríklad normalizovaním napätia cievnej steny (vysoký krvný tlak), znížením svalového napätia, trasľavosti, kŕčov a vnímania bolesti, znížením výskytu záchvatov migrény, či zmiernením ich priebehu, ale aj zmiernením príznakov chronického únavového syndrómu a zlepšením fyzického a psychického stavu.
Užitočné v tehotenstve
Tehotenstvo je radostné, no zároveň náročné obdobie v živote budúcej mamy. Musí sa starať nielen o výživu svojho tela, ale aj o telo svojho dieťatka. Preto je komplexné dopĺňanie všetkých potrebných látok v tomto období mimoriadne dôležité. Magnézium je jednou z nich. Počas gravidity hladina magnézia klesá, pričom najnižšie hodnoty dosahuje medzi 24. až 30. týždňom tehotenstva. V tehotenstve je preto zvýšená spotreba magnézia - s rastom plodu totiž stúpajú nároky na spotrebu magnézia, ktoré sa využíva na stavbu orgánov, tvorbu kostí a vývoj centrálnej nervovej sústavy.
Uľaví od kŕčov
Kŕče sú nepríjemnou bolesťou, ktorá dokáže ochromiť každého z nás. A je jedno, či je človek mladý, starší, slabý, či v dobrej fyzickej kondícii. Asi najnepríjemnejšie kŕče sú tie, ktoré prichádzajú bez varovania. Ako nám v takých prípadoch môže pomôcť magnézium? Pôsobí na tonus hladkých svalov a tak je nápomocné pri zmierňovaní všetkých vyššie spomenutých symptómoch.
Magnézium pri problémoch zo srdcom
Srdce máme len jedno a nie nadarmo je v mnohých kultúrach symbolom celého človeka. Starať sa oň často začneme, ako inak, až keď nás zabolí. Magnézium možno použiť ako pomocnú liečbu artériovej hypertenzie, koronárnej choroby srdca, arytmií a metabolických porúch, a to v chronickej dlhodobej liečbe, ako i v akútnych stavoch.
Podporí aktívne športovanie
Športové aktivity sú ozaj výbornou vecou. Pomáhajú nášmu telu i našej psychike. Intenzívne športovanie však kladie na náš organizmus aj zvýšené nároky na dopĺňanie dôležitých látok. Magnézium hrá štruktúrnu úlohu v kostiach, bunkových membránach a chromozómoch. Aktívny transport iónov, ako kalia a kalcia cez bunečné membrány tiež vyžaduje magnézium. Prostredníctvom tejto úlohy v ión-transportných systémoch pôsobí magnézium na svaly, na vedenie nervových impulzov, svalovú kontrakciu a normálny rytmus srdca.
Magnézium s kyselinou orotovou
Pri prijímaní doplnkového magnézia, je však veľmi dôležité to, ako efektívne ho dokážeme vstrebať. Aby sa totiž magnézium do nášho organizmu dostalo v čo najväčšom množstve, potrebuje na to správny „nosič“. Jedným z takýchto nosičov je aj kyselina orotová. Kyselina orotová je prirodzene sa vyskytujúca biologická látka, telu vlastná, obsiahnutá aj v mlieku a kolostre. Preto je prirodzeným nosičom pre magnézium a iné minerálne látky a kovy a zároveň zvyšuje ich vstrebávanie.
Ak sa rozhodnete siahnuť po doplnkovom magnéziu, zvážte také, ktoré vďaka prirodzenému nosiču zvyšuje jeho efektívne vstrebávanie. Na trhu je viacero magnézií, ktoré si môžeme kúpiť v lekárňach. Jedným z nich je aj Magnerot® od nemeckej spoločnosti Wörwag Pharma. Je to zároveň jediné magnézium s dihydrátom orotátu horečnatého, ako zlúčeniny magnézia a kyseliny orotovej. Nájdete ho v každej dobrej lekárni.
