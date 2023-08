Toxikologické centrum eviduje za minulý rok 17 uhryznutí hadom

Bratislava 19. augusta (TASR) - Národné toxikologické informačné centrum (NTIC) Univerzitnej nemocnice Bratislava eviduje za minulý rok 17 uhryznutí hadom. Z toho v štyroch prípadoch išlo o vretenicu severnú, ktorá je jediným jedovatým hadom na Slovensku. Pre TASR to uviedla Blažena Cagáňová z NTIC.



Užovka vlani uhryzla osem ľudí a v piatich prípadoch podľa NTIC had nebol identifikovaný. "K 24. júlu 2023 evidujeme 18 uhryznutí hadmi, z toho v štyroch prípadoch vretenica, v šiestich užovka a v ôsmich prípadoch nebol had identifikovaný," doplnila Cagáňová.



Podľa NTIC sú po uhryznutí často viditeľné vpichy po zuboch, pričom v priebehu prvých hodín väčšinou vznikne mierny bolestivý opuch. "Môže sa rozšíriť na celú končatinu až trup, často až po 48 až 72 hodinách. Obyčajne po 24 hodinách opuch zmodrie," uvádza centrum na webe. Vzniknúť môžu tiež pľuzgiere a krvné podliatiny či zväčšenie regionálnych lymfatických uzlín.



Krátko po uhryznutí je typická bledosť a slabosť, potenie, pokles krvného tlaku či zrýchlený pulz. Sprevádzajúcim javom môže byť aj šok, zvracanie, hnačka či zvýšená teplota. Rozmanitosť príznakov podľa odborníkov závisí od množstva vstreknutého jedu, miesta uhryznutia, zdravotného stavu postihnutého či postupu pri prvej pomoci. Zhoršiť ich môže nadmerná telesná aktivita postihnutého či panika a strach.



Osobu je po uhryznutí hadom nutné predovšetkým upokojiť a uložiť do sedu či ľahu. Zasiahnutú časť tela treba znehybniť, aby sa neurýchlilo vniknutie jedu do ostatných častí. Ranu je dobré jemne očistiť, nie ošetrovať. Nesmie sa vypaľovať ani vyrezávať, neodporúča sa ani vysávať jed ústami, používať škrtilo či prikladať ľad. "V každom prípade je nutné čo najskôr vyhľadať lekársku pomoc," zdôraznilo NTIC.