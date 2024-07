Tragickú dopravnú nehodu v Žiline neprežil 37-ročný motocyklista

Žilina 12. júla (TASR) - Tragické následky pre 37-ročného motocyklistu mala piatková dopravná nehoda na ceste I/60 v Žiline. TASR o tom informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková.



Podľa jej slov motocyklista pri prejazde pravotočivou zákrutou v smere na Martin z doposiaľ presne nezistených príčin narazil do vyvýšeného obrubníka a do dopravného značenia. "Po náraze spadol z motocykla pred protiidúce osobné motorové vozidlo Volvo. Jeho vodič z dôvodu stretu s motocyklistom, ako aj v snahe zabrániť zrážke, narazil do zvodidiel," uviedla Šefčíková.



Motocyklista utrpel pri nehode zranenia, ktorým na mieste podľahol. "U vodiča osobného auta dychovou skúškou zistený alkohol nebol, u nebohého bola nariadená súdna pitva. Ďalšie okolnosti, ako aj presné príčiny tragickej dopravnej nehody, sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania," dodala policajná hovorkyňa.