Traja kandidáti na predsedu ŽSK budú rokovať o spoločnom postupe

Žilina 17. októbra (TASR) – Kandidáti na predsedu Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Igor Janckulík (KDH) a Igor Choma (Smer-SD) prijali výzvu kandidáta strany Hlas-SD Petra Slyška rokovať o spoločnom postupe vo voľbách. Slyško o tom informoval v pondelok na tlačovej konferencii v Žiline.



"Som veľmi rád, že prijali moje pozvanie. Budeme si môcť spoločne sadnúť a komunikovať o tom, kto z nás troch môže vstúpiť do priameho súboja s Erikou Jurinovou. Proti súčasnej predsedníčke ŽSK stoja tri demokratické opozičné politické strany. Naše hlasy sa delia a výsledok vo voľbách môže byť nešťastím pre ŽSK. Hlas-SD, KDH aj Smer-SD sú opozičné demokratické strany, ktoré majú vo voľbách jediný cieľ. Tým cieľom je zmena," povedal Slyško.



Spoločný postup troch kandidátov demokratických opozičných strán bude podľa neho silným odkazom pre voličov, že dokážu zahodiť egá a spolupracovať v prospech ľudí. "Bude to posolstvo, že súdržnosť je pre nás viac ako rozdeľovanie. A bude to aj nádej pre celý Žilinský kraj, že dostane možnosť na lepšiu budúcnosť," uzavrel Slyško.