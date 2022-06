Trápi vás pruh? Zbaviť sa ho dá jednodňovou operáciou

Bratislava 10. júna (OTS) - „hovorí o novinke primár chirurgického oddelenia bratislavského Inštitútu zdravia a krásy Frais MUDr. Martin Hladík.Slabinová prietrž, známa ako pruh, sa už aj na Slovensku dá riešiť mini-invazívne v rámci jednodňovej chirurgie. Ako podotýka primár chirurgického oddelenia bratislavského Inštitútu zdravia a krásy Frais MUDr. Martin Hladík, pruh patrí k častým problémom, no mnohí Slováci ho neriešia, pretože sa obávajú klasickej otvorenej operácie, ako aj pooperačných komplikácií. „“ podotýka MUDr. Martin Hladík.Pruh podľa štatistík postihuje skôr mužov než ženy, veľký podiel tu však zohráva aj genetika, no tiež zlý životný štýl. Môže vzniknúť na rôznych miestach tela, pričom ho spôsobuje patologický presun orgánov, prípadne tkanív z miesta ich prirodzeného uloženia na iné. S nejakým druhom pruhu dnes pritom zápasí takmer každý desiaty človek, no operáciu či už zo strachu, alebo zdĺhavosti liečby odkladá. Spočiatku síce pruh môže pacientovi spôsobovať len menší diskomfort, no zanedbanie jeho riešenia vie prerásť až do odumretia či zápalu „zaškrtených“ brušných orgánov a tkanív. Operáciou sa totiž pruh odstráni, čím sa výrazne zníži riziko ohrozenia zdravia. Pacientov však pri klasickej operácii odrádza práve dlhá čakacia doba na operáciu, ale aj riziko operačných a pooperačných komplikácií.Najčastejším druhom pruhu je inguinálna hernia , teda slabinový, či trieslový pruh, lokalizovaný v slabinách, ktorého obsahom býva väčšinou časť čreva. „Práve mini-laparoskopia tu prináša nové možnosti rýchlej a bezbolestnej liečby a pacientovi umožňuje takmer okamžitý návrat k bežnému životu,“ podotýka doktor Martin Hladík.Mini-laparoskopia vie riziká znížiť na minimum. „Operáciu vykonávame za pomoci najmodernejšej optiky a miniaturizovaných nástrojov s priemerom iba 3,5 mm, ktorými sa dostávame do operačného priestoru. Vstupná rana je veľmi malá, zákrok je extrémne presný a bezpečný, v dôsledku čoho sa minimalizuje riziko poškodenia tkanív, prípadného krvácania, infekcií alebo komplikácií, ako aj pooperačných bolestí. Pacientovi to zároveň umožňuje veľmi rýchlu rekonvalescenciu, a teda aj takmer okamžitý návrat k bežnému životu,“ vysvetľuje MUDr. Martin Hladík.Veľkosť rán je výrazne menšia aj v porovnaní s bežnou laparoskopickou operáciou. Otvory sú obvykle tri, dva s priemerom 3,5 mm a tretí má 5-10 mm. „hovorí primár Martin Hladík. Nasledujúci týždeň je však dôležité dodržiavať pokojový režim bez ťažkej fyzickej práce či športovania.Mini-laparoskopické operácie sa vykonávajú v rámci jednodňovej chirurgie, čo je ich ďalšia výhoda. „hovorí primár chirurgického oddelenia Frais.Mini-laparoskopickou metódou dnes možno úspešne operovať aj žlčník , slepé črevo, ako aj rôzne druhy zrastov.