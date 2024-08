Trápia vás nepríjemné kožné problémy?

Bratislava 13. august (OTS) - Letné mesiace sú obdobím, kedy sa väčšina z nás vydáva na dovolenky k moru či na kúpaliská. Teplo a slnko nás priam lákajú „ísť s kožou na trh“ a dlhé rukávy a nohavice vymeniť za voľné šaty, šortky či plavky. Pre ľudí náchylných na kožné ochorenia sú to však mesiace, kedy sa len ťažko vyrovnávajú so svojim problémom. Našťastie existujú možnosti, ako im predísť či aspoň zmierniť ich prejavy.Leto je ideálny čas na plánovanie dovoleniek či krátkych výletov. Dusný a teplý letný vzduch a dni strávené na priamom slnku so sebou však prinášajú aj množstvo nepríjemností. Okrem spotenej a mastnej pokožky sa môže objaviť aj množstvo neželaných kožných problémov.Foto: neoglucan®Nepríjemné svrbenie, viditeľné začervenanie, suchá a šupinatá pokožka, vyrážky či kožné infekcie rozhodne nie sú symptómy, ktoré by sme v našom živote, a najmä počas leta, uvítali. S trochou zvýšenej starostlivosti však mnohé z nich dokážete preliečiť aj doma. Zabúdať netreba ani na prevenciu.S akné sa stretávame v ktoromkoľvek ročnom období, no v lete je jeho výskyt vplyvom vyššej teploty a vlhkého vzduchu oveľa častejší. Pot sa na pokožke mieša s baktériami a mastnotou a upcháva póry, čo vedie k vzniku nových a nových vyrážok.Foto: shutterstockĽudia s mastnou a aknóznou pleťou tak v lete zaznamenávajú zvýšený výskyt pupienkov. Pomôcť im v tom vedia čistiace vody s obsahom kyseliny salicylovej i nekomedogénne produkty, ktoré neupchávajú póry a dovolia pleti dýchať. Strate potrebnej vlhkosti vedia pomôcť aj produkty s obsahom beta-glukánov. Tie zároveň pokožku krásne rozžiaria a posilnia.Aj napriek tomu, že v lete zažívame skôr horúce a vlhké podnebie, naša pokožka na tele môže byť stále suchá a podráždená. Ide o bežný problém, ktorý je zapríčinený dlhým vystavením kože slnku, vode z bazénov i klimatizácii.Foto: neoglucan®Okrem dostatočného množstva pitnej vody by ste do svojej dennej letnej rutiny mali zaradiť aj produkty s obsahom beta-glukánov. Tie na povrchu suchej pokožky vytvoria dôležitú bariéru a dodajú jej vlhkosť. Kožu zároveň hydratujú a vyplnia, vďaka čomu je pružnejšia.Veľkým pomocníkom vedia byť aj hydratačné krémy. V tomto prípade siahnite skôr po neparfemovaných variantoch a na ešte vlhkú pokožku si ich naneste ihneď po sprche.Malé linky a vrásky na čele nemusia byť len prejavom starnutia. Často sa za nimi skrýva rýchla doba a nahromadený stres z každodenných starostí. Ten nám však, okrem vrások, môže spôsobiť aj nepríjemné ekzémy či akútnu žihľavku. S viditeľnými prejavmi na koži je tak spojený rovnako intenzívne, ako starnutie.Hoci aj tu je lokálna liečba a prevencia postihnutej oblasti na mieste, je skôr zameraná na symptómy a nie na ich príčinu. Mnohí z nás ani netušia, že zmierneniu tvorby vrások a malých liniek na tvári vieme predísť aj stabilizovaním imunitného systému, vďaka čomu sme schopní chrániť našu pokožku aj zvnútra.Foto: shutterstockRelax v príjemne chladnej vode je počas leta obľúbenou aktivitou väčšiny ľudí. Kúpanie v jazerách, moriach a oceánoch však so sebou môže okrem želaného osvieženia, priniesť aj svrbivé vyrážky či pľuzgieriky na koži. Spôsobujú ich parazity, ktoré sa dostanú na pokožku cez odkryté a nechránené časti tela.Koža je totiž oveľa viac ako to, čo navonok vidíme. Tvoria ju viaceré vrstvy a typy buniek. Aj v tomto prípade platí, že čím lepší je váš celkový zdravotný stav, tým lepšie vaše telo odoláva baktériám a hojí vzniknuté rany.Foto: neoglucan®Skvelým pomocníkom v prevencii i liečbe rôznych kožných ochorení sú výživové doplnky s obsahom beta-glukánov. Tie sú známe svojimi hydratačnými vlastnosťami, sú vhodné pre rôzne typy pleti a účinne upokojujú aj podráždenú pokožku. Svojimi priaznivými účinkami zároveň znižujú výskyt a intenzitu jemných vrások, spomaľujú známky starnutia a posilňujú ochrannú bariéru pokožky.Ak aj vám leto spolu so slnečným počasím prináša rôzne kožné ochorenia, nič nestratíte tým, ak do svojich zásob doplníte vitamíny potrebné na budovanie silnej imunity. Jednou z možností je tekutý výťažok z vybraného kmeňa hlivy ustricovej, bohatý na beta-glukány s veľkým obsahom vitamínov a minerálov. Vďaka tomu zvyšuje odolnosť voči infekčným ochoreniam a buduje silnú imunitu. neoglucan® tinktúra s obsahom tekutého beta-glukánu je doplnená aj o zinok a vitamín C, čím naštartuje imunitné bunky, ktoré hravo zničia vírusy a baktérie. „” konštatuje naturopatkaVďaka prevencii a správnej starostlivosti vás nezastaví žiaden kožný problém. Užite si leto v kruhu blízkych a pestujte si svoje zdravie.Tinktúry neoglucan® nájdete v DM drogériách, lekárňach a na https://neoglucan.sk/