Tráviace ťažkosti vedia potrápiť celé telo

Bratislava 13. júla (OTS) - S príchodom teplých dní ľudia prirodzene volia ľahšiu stravu, ale aj napriek tomu im môžu tráviace ťažkosti skomplikovať život. Zlé trávenie trápi mnoho Slovákov. Gastroenterológovia, MUDr. Miloš Bubán a MUDr. Radovan Juríček, sa zhodujú, že na vine nie sú len ochorenia tráviaceho traktu, ale môže za to aj nezdravý životný štýl a nedostatočný pitný režim.Podľa gastroenterológa MUDr. Radovana Juríčka je zažívací trakt najväčším orgánom imunitného systému. Nikde v ľudskom tele nie je viac bielych krviniek ako práve v čreve. Tie pomáhajú udržiavať rovnováhu medzi miliardami mikroorganizmov v črevách a teda celého organizmu. Narušenie tejto rovnováhy vedie k vzniku mnohých ochorení ako zápalové ochorenia čreva, autoimunitné ochorenia, potravinové alergie a podobne. MUDr. Miloš Bubán dopĺňa, že každá časť tráviaceho traktu je dôležitá a preto sa o ňu treba aj starať.Gastroenterológ MUDr. Bubán tvrdí, že najväčším problémom s lenivým črevom sú najmä tieto zlozvyky: nedostatok pohybu, nedostatočný pitný režim a príjem vlákniny (zelenina, ovocie, otruby...). Správny pitný režim, ktorý priaznivo pôsobí na trávenie, je podľa oboch lekárov základom vnútornej rovnováhy tela. Ukázalo sa, že si ľudia vedia pomôcť aj častejším pitím prírodných minerálnych vôd. Napríklad tradičná minerálna voda Budiš vďaka obsahu hydrogénuhličitanov a síranov okrem iných zdravotných benefitov, priaznivo pôsobí aj na tráviaci systém. Tlmí kyslosť žalúdka a stimuluje tvorbu tráviacich štiav. Obsah síranov zlepšuje pohyblivosť čriev, a teda bráni zápche, ktorá býva častou poruchou tráviaceho traktu. Pozitívny vplyv minerálnej vody Budiš na trávenie potvrdzujú okrem gastroenterológov aj odborníci v balneologickom posudku. Vápenaté síranové vody majú protizápalový účinok nielen v tráviacom trakte, ale aj pri infekciách močových ciest. Pitie hydrogénuhličitanových vôd napomáha kontinuálnemu tlmeniu kyslosti žalúdka. Pitím uhličitej vody sa prekrvujú sliznice tráviaceho traktu, stimuluje sa tvorba žalúdočnej šťavy a urýchľuje sa vstrebávanie živín z potravy. Obaja gastroenterológovia sa zhodujú a radia, aby ľudia s poruchami vyprázdňovania nesiahali hneď po voľnopredajných preháňadlách, pretože sú návykové a nevhodné na dlhodobé užívanie. Stačí málo, a to ako už bolo spomínané, pravidelný pohyb, starostlivosť o správnu výživu, nezabúdať na probiotiká i vlákninu a dostatočne „zalievať“ črevo.Tvrdí sa, že tráviaci trakt má akýsi vlastný svet a vlastný nervový systém, ktorý je úzko prepojený s mozgom. Podľa lekára MUDr. Juríčka nie je vhodné piť nárazovo. Odporúča pravidelnosť a rozloženie príjmu tekutín aj minerálnych vôd počas celého dňa. Lepšie je tiež dať si pohár vody pred jedlom ako po ňom. MUDr. Juríček tiež odporúča piť teplejšiu vodu, nie práve vychladenú z chladničky. Teplú vodu, napríklad aj minerálnu, je vhodné piť ráno na prázdny žalúdok v rámci zabezpečenia pravidelnosti stolice a zlepšenia peristaltiky čriev. Motiváciou v dodržiavaní pitného režimu by mala byť snaha udržať sa fit, a to aj po psychickej stránke, pretože aj to sa vie odzrkadliť na vašom trávení. Budiš je svojím zložením prírodným iontovým nápojom. Prirodzene dopĺňa nedostatok minerálov v tele a uhasí smäd nielen po dobrom jedle, ale aj akejkoľvek aktivite. www.budis.sk