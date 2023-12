Treba počítať so snehom, v Bratislave platí 2. stupeň výstrahy

Bratislava 23. decembra (TASR) - Na väčšine Slovenska treba v sobotu počítať so snežením. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahy prvého aj druhého stupňa. Informuje o tom na webe.



V Bratislave platí do 19.00 h výstraha druhého stupňa pred snehom. Podľa SHMÚ tam môže napadnúť až 15 centimetrov snehu. Prvostupňová výstraha platí v zvyšku Bratislavského kraja a tiež v celom Trenčianskom, Trnavskom a Nitrianskom kraji. Rovnako vo väčšine Žilinského aj v okresoch Poprad a Rožňava.



Meteorológovia varujú aj pred vetrom na horách, a to vo väčšine Žilinského kraja a v okresoch Poprad, Brezno a Banská Bystrica.



Vydané sú tiež hydrologické výstrahy. Druhostupňová výstraha pred povodňou platí v okresoch Nové Zámky, Zlaté Moravce, Topoľčany, Partizánske, Bánovce nad Bebravou, Prievidza, Levice, Žarnovica, Turčianske Teplice, Žiar nad Hronom, Veľký Krtíš, Zvolen, Detva, Krupina a Lučenec. Prvostupňová výstraha je vydaná pre okresy Skalica, Senica, Bratislava, Dunajská Streda, Komárno, Nové Zámky, Nitra, Banská Bystrica, Brezno, Poltár, Michalovce a Trebišov.