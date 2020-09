Trenčianski policajti odhalili niekoľko cyklistov pod vplyvom alkoholu

Trenčín 26. septembra (TASR) - Trenčianski policajti odhalili počas tohto týždňa niekoľko cyklistov pod vplyvom alkoholu. Cyklistom teraz hrozí v správnom konaní pokuta, informovala v sobotu trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.



"Policajti zistili niektorým cyklistom do jedného promile alkoholu a našli sa aj takí, čo nafúkali nad jedno promile. Jeden cyklista v okrese Nové Mesto nad Váhom nafúkal 0,82 mg/l, čo predstavuje 1,71 promile alkoholu. Ďalší dvaja nafúkali 0,72 mg/l (1,50 promile) a 0,70 mg/l (1,46 promile)," uviedla polícia.



Policajti následne so všetkými cyklistami, u ktorých zistili alkohol, spísali správu o výsledku objasňovania priestupku. V správnom konaní na okresnom dopravnom inšpektoráte im hrozí pokuta až do 800 eur.