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Tréner španielskej reprezentácie De la Fuente varuje pred Messim
De la Fuente priznal na piatkovej tlačovej konferencii, že si spomína na náročnú úlohu brániť kapitána Argentíny.
Autor TASR
East Rutherford 18. júla (TASR) - Tréner španielskej futbalovej reprezentácie Luis de la Fuente prezradil, že plánuje v nedeľňajšom finále majstrovstiev sveta proti Argentíne (21.00 SELČ) venovať Lionelovi Messimu špeciálnu pozornosť. Na základe uplynulých skúseností však odmieta brániť osemnásobného držiteľa Zlatej lopty osobnou defenzívou.
De la Fuente priznal na piatkovej tlačovej konferencii, že si spomína na náročnú úlohu brániť kapitána Argentíny. Keď 65-ročný lodivod koučoval juniorský tím Sevilly, nasadil v zápase s Barcelonou osobnú obranu práve na Messiho. „Premiérovo som sa s ním stretol, keď som trénoval juniorov v Seville. Hrali sme s Barcelonou a každý mi hovoril o Messim. Pridelil som mu obrancu, ktorého som v 70. minúte vystriedal, lebo mal žltú kartu. Messi hneď potom strelil štyri góly,“ citovala de la Fuenteho agentúra AFP.
„Messi je jedinečný. Tentokrát nevyužijeme osobnú obranu, ale budeme musieť zostať ostražití a venovať mu plnú pozornosť,“ dodal španielsky kouč na adresu argentínskej hviezdy, pre ktorú bude nedeľňajšie finále s najväčšou pravdepodobnosťou derniérou na scéne majstrovstiev sveta.
Zápas na MetLife Stadium v East Rutherforde bude pre De la Fuenteho osobným aj pre dobrý vzťah s trénerom Argentíny Lionelom Scalonim. Práve kouč „La Furia Roja“ bol inštruktorom v roku 2017, keď sa Scaloni pripravoval na získanie profesionálnej trénerskej licencie.
De la Fuente priznal na piatkovej tlačovej konferencii, že si spomína na náročnú úlohu brániť kapitána Argentíny. Keď 65-ročný lodivod koučoval juniorský tím Sevilly, nasadil v zápase s Barcelonou osobnú obranu práve na Messiho. „Premiérovo som sa s ním stretol, keď som trénoval juniorov v Seville. Hrali sme s Barcelonou a každý mi hovoril o Messim. Pridelil som mu obrancu, ktorého som v 70. minúte vystriedal, lebo mal žltú kartu. Messi hneď potom strelil štyri góly,“ citovala de la Fuenteho agentúra AFP.
„Messi je jedinečný. Tentokrát nevyužijeme osobnú obranu, ale budeme musieť zostať ostražití a venovať mu plnú pozornosť,“ dodal španielsky kouč na adresu argentínskej hviezdy, pre ktorú bude nedeľňajšie finále s najväčšou pravdepodobnosťou derniérou na scéne majstrovstiev sveta.
Zápas na MetLife Stadium v East Rutherforde bude pre De la Fuenteho osobným aj pre dobrý vzťah s trénerom Argentíny Lionelom Scalonim. Práve kouč „La Furia Roja“ bol inštruktorom v roku 2017, keď sa Scaloni pripravoval na získanie profesionálnej trénerskej licencie.