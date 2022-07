Tréner tímu SR 18 Tartaľ uzavrel nomináciu na Hlinka Gretzky Cup

Nominácia tímu SR 18 na Hlinka Gretzky Cup 2022:



Brankári: Jakub Irsák, Damian Slávik, Samuel Urban



Obrancovia: Richard Baran, Samuel Barcík, Adam Beluško, Jakub Chromiak, Richard Ďurina, Leo Eperješi, Maxim Petras, Milan Pišoja



Útočníci: Adam Cedzo, Peter Cisár, Daniel Alexander Jenčko, Milan Tadeáš Jobek, Roman Kukumberg, Viliam Kurila, Ondrej Maruna, Ondrej Molnár, Andrej Párička, Juraj Pekarčík, Tomáš Pobežal, Kamil Rohaľ, Samuel Sisik, Ľuboš Stahoň







Realizačný tím: Branislav Varga (manažér), Tibor Tartaľ (hlavný tréner), Michal Dostál, Andrej Kmeč (asistenti trénera), Dominik Guriš (tréner brankárov), Milan Kabát (kondičný tréner), Stanislav Salát (videoanalytik), Štefan Sýkora, Ľuboš Ondrejka (kustódi), Jaroslav Hanulák (lekár).







Zápasový program SR 18 v Kanade (časy sú v SELČ):



príprava:



piatok 29. júla



19.00 USA - SLOVENSKO



Hlinka Gretzky Cup - základná skupina:



pondelok 1. augusta



19.00 Švédsko - SLOVENSKO



streda 3. augusta



03.00 Kanada - SLOVENSKO



23.00 SLOVENSKO - Švajčiarsko





Poprad 21. júla (TASR) - Slovenská hokejová reprezentácia do 18 rokov ukončila vo štvrtok úvodnú fázu záverečnej prípravy na Hlinka Gretzky Cup v Kanade. Po jedenásťdňovom kempe v Poprade došlo k zúženiu kádra, realizačný tím pod vedením hlavného trénera Tibora Tartaľa vyradil trojicu Theo Kiss, Alex Čajkovič a Martin Sluka.Do Reed Deru poletí 25-členný káder zložený z troch brankárov, ôsmich obrancov a štrnástich útočníkov. Na zápasovú súpisku môžu tréneri zapísať 22 hokejistov.povedal Tartaľ v rozhovore pre portál hockeyslovakia.sk.Mladých Slovákov čaká po ukončení popradského kempu krátke voľno, po ktorom sa opäť zídu v nedeľu v Bratislave. Absolvujú tréningové jednotky a v utorok odletia do Kanady. V Red Deere odohrajú pred štartom podujatia prípravný súboj s Američanmi a následne ich v základnej A-skupine budú čakať konfrontácie so Švédmi, Kanaďanmi a Švajčiarmi.dodal Tartaľ.