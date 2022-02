Trhovisko Mlynarovičova bude otvorené celoročne, teda aj v nedeľu

Bratislava 22. februára (TASR) – Trhovisko Mlynarovičova v bratislavskej Petržalke čaká zmena prevádzkových hodín. Okrem toho, že bude inak fungovať v lete a inak v zime, po novom bude zároveň otvorené aj v nedeľu. Vyplýva to z nového všeobecne záväzného nariadenia (VZN), ktoré v utorok schválili petržalskí miestni poslanci. Nariadenie má nadobudnúť platnosť 9. marca.



Za letné obdobie určil správca mesiace od apríla do septembra, keď bude prevádzková doba trhoviska počas pracovných dní od 6.00 do 19.00 h, v sobotu do 17.00 h. V zimnom období, teda od októbra do marca, bude prevádzková doba kratšia. Od pondelka do piatka to bude 7.00 do 18.00 h, v soboty do 16.00 h. Novinkou bude celoročné otvorenie trhoviska aj v nedeľu, a to v lete od 7.00 do 15.00 h, v zime od 8.00 h.



"Zaujímavosťou je, že pri rôznych príležitostiach ako Medzinárodný deň žien, Deň matiek, v deň pred prvým a posledným dňom školského roka bude predaj kvetov na trhovisku povolený až do 20.00," podotýka hovorkyňa Petržalky Mária Halašková. Režim fungovania miestneho trhoviska počas štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja sa nemení, teda ostáva zatvorené.



Mestská časť ešte vlani v decembri prijala novelu trhového poriadku pre trhovisko Mlynarovičova, ktorou došlo k zmene jeho správcu. Od začiatku nového roka prešla jeho správa z Miestneho podniku verejnoprospešných služieb priamo pod správu mestskej časti. Dôvodom je aj potreba rekonštrukcie rokmi zanedbaných priestorov.



"Trhovisko Mlynarovičova si zaslúži novú podobu. V prvom rade bude potrebné riešiť rokmi zanedbané problémy s nefunkčnou kanalizáciou, rozvodmi vody a elektriny," vysvetľuje Peter Slovák, vedúci oddelenia miestneho úradu, ktoré po novom spravuje trhovisko i zberný dvor. Na projektovú dokumentáciu bolo už vani vyčlenených 10.000 eur, financie sa nakoniec presunuli do tohtoročného rozpočtu.



Po nadobudnutí platnosti bude nové nariadenie, ako aj trhový poriadok zverejnené na webovej stránke mestskej časti.