Triatlonisti Belgicka odstúpili pre chorobu

Paríž 4. augusta (TASR) - Triatlonisti Belgicka sa nepredstavia v miešanej štafete na OH 2024 pre chorobu jednej z členiek tímu Claire Michelová. Informoval o tom Belgický olympijský výbor, ktorý nekonkretizoval, o akú chorobu ide. Podľa agentúry AP môže ísť o ochorenie súvisiace s nízkou kvalitou vody v rieke Seina, ktorá bude dejisko plaveckej časti štafety.



"Žiaľ, je chorá a musí zo súťaže odstúpiť," uviedol Belgický olympijský výbor. Tridsaťpäťročná Michelová má na konte bronz z miešanej štafety na ME 2018 a striebro z MS 2013 v kategórii elite.



Okolo uskutočnenia pretekov v triatlone panuje neistota, Hlavným problémom je znižujúca sa kvalitu vody v rieke Seina. V pondelok ráno sa mali uskutočniť preteky miešaných družstiev, ale tie sa pravdepodobne presunú po tom, čo silný dážď spôsobil zvýšený výskyt baktérií vo vode.



Preteky mužov sa presunuli z utorka na stredu, pričom športovci nemôžu trénovať v rieke až do dňa pretekov. V rovnaký deň je na programe aj súťaž žien. Z rovnakého dôvodu sa neuskutočnili ani tréningy v nedeľu či pondelok.



Francúzsko v priebehu rokov vynaložilo obrovské úsilie na zlepšenie kvality vody v Seine a do projektu investovalo približne 1,5 miliardy eur.