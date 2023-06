Predával napodobeniny: Colníci zaistili drogériu za 7000 eur

Trnava 6. júna (TASR) - Takmer 300 kusov falzifikátov drogistického tovaru zaistili ozbrojení príslušníci finančnej správy Colného úradu (CÚ) Trnava. Výrobky boli ponúkané na predaj prostredníctvom sociálnych sietí, informovala o tom hovorkyňa CÚ Iveta Zlochová.



Colníci zo stanice CÚ Senica v spolupráci so zástupcom práv spoločnosti Procter & Gamble International zaistili pracie prášky a gély, šampóny a čistiace prostriedky, pri ktorých vzniklo podozrenie, že porušujú práva duševného vlastníctva. Predávajúci dohodnuté objednávky cez sociálnu sieť spolu s ďalším tovarom predával na vopred určenom mieste priamo zo svojej dodávky. "Na takom určenom mieste v Trnave ho čakali ozbrojení príslušníci finančnej správy a všetok tovar mu zaistili," uviedla hovorkyňa.



Škoda, ktorá by vznikla predajom falzifikátov ako originálnych výrobkov, bola zástupcom majiteľa ochrannej známky predbežne vyčíslená na viac ako 7000 eur. Oprávnená osoba už podala návrh na súd vo veci falšovania ochrannej známky. Osobe, ktorá porušila zákon o presadzovaní práv duševného vlastníctva, môže uložiť CÚ pokutu od 3000 eur do 67.000 eur podľa závažnosti a druhu porušenia. Za opakované porušenie uloží colný úrad pokutu až do výšky 135.000 eur.