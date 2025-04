Trojčlenná posádka lode Sojuz MS-26 sa z ISS úspešne vrátila na Zem

Džezkagan 20. apríla (TASR) - Na palube ruskej kozmickej lode Sojuz MS-26 sa v nedeľu nadránom z Medzinárodnej vesmírnej stanice (ISS) vrátili na Zem americký astronaut Donald Pettit a dvojica ruských kozmonautov Alexej Ovčinin a Ivan Vagner, informuje TASR podľa agentúry TASS.



Posádka sa bezpečne vrátila na Zem a pristála v kazašskej stepi blízko mesta Džezkagan.



Ruská raketa Sojuz MS-26 s dvoma Rusmi a jedným Američanom na palube odštartovala z kozmodrómu Bajkonur k Medzinárodnej vesmírnej stanici ešte 11. septembra minulého roka.



K ich návratu na Zem došlo po dovedna 220 dňoch strávených na ISS, a to presne v deň 70. narodenín Američana Dona Pettita, uvádza sa na stránke amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA).



Podľa NASA išlo o Pettitov štvrtý let do vesmíru; celkovo pritom na obežnej dráhe strávil dovedna 590 dní.



Všetci traja členovia posádky odletia z miesta pristátia v kazašskej stepi vrtuľníkom do mesta Karaganda, odkiaľ Pettit na palube lietadla NASA odcestuje do Houstonu.