Trump navštívi Čínu 31. marca, tvrdí predstaviteľ Bieleho domu
Autor TASR
Washington 20. februára (TASR) — Americký prezident Donald Trump sa pripravuje na trojdňovú návštevu Číny, ktorá je v súčasnosti naplánovaná od 31. marca do 2. apríla. Jej program zahŕňa aj stretnutie s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru Reuters, pre ktorú to uviedol nemenovaný predstaviteľ Bieleho domu.
Trump vo štvrtok v príhovore k účastníkom prvého zasadnutia ním založenej Rady mieru, ktoré sa konalo vo Washingtone, potvrdil, že sa chystá do Číny. Návštevu označil za „vzrušujúcu“ a veľkolepú udalosť.
Ak bude termín oficiálne potvrdený, pôjde o prvé osobné stretnutie oboch prezidentov od októbrovej schôdzky v Južnej Kórei, na ktorej Trump súhlasil so znížením dovozných ciel na čínsky tovar výmenou za to, že Peking zakročí proti nelegálnemu obchodu s fentanylom, obnoví nákup sóje z USA a na jeden rok pozastaví platnosť nových prísnych obmedzení na vývoz vzácnych zemín, ktoré predtým ohrozovali globálne dodávateľské reťazce.
Toto stretnutie sa do značnej miery vyhlo citlivej otázke Taiwanu, ktorú Čína považuje za svoju odštiepeneckú provinciu. O tejto téme však prezidenti hovorili v telefonickom rozhovore začiatkom februára, ktorý sa týkal aj obchodu, vojny na Ukrajine a napätia okolo Iránu. Trump vtedy povedal, že Si Ťin-pching navštívi USA koncom tohto roka.
Si Ťin-pching, ktorý bol v USA naposledy v novembri 2023, vyzval v rozhovore s Trumpom v súvislosti s predajom amerických zbraní Taiwanu na „opatrnosť“ a vyjadril nádej, že spory – vrátane obchodných – sa dajú vyriešiť priateľsky prostredníctvom budovania dôvery.
