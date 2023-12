Trump s určitosťou podporil vzburu, tvrdí Biden

Washington 20. decembra (TASR) - Americký prezident Joe Biden v stredu povedal, že jeho predchodca v Bielom dome Donald Trump jasne podporil vzburu. Reagoval tým na rozhodnutie najvyššieho súdu štátu Colorado, ktorý Trumpovi zakázal kandidovať v budúcoročných voľbách z dôvodu jeho účasti na nepokojoch v Kapitole zo 6. januára 2021. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Rozhodnutie ponechám na súde. S určitosťou však podporoval vzburu. O tom niet pochýb," povedal Biden. "Je to očividné. Všetci ste to videli," dodal 81-ročný prezident. Biden ako kandidát Demokratickej strany bude pravdepodobne v budúcoročných voľbách súperom republikána Donalda Trumpa. V novembri 2020 vo vzájomnom súboji zvíťazil Biden.



Najvyšší súd v americkom štáte Colorado v utorok večer označil bývalého prezidenta Trumpa za "nespôsobilého" uchádzať sa o funkciu prezidenta na základe ustanovenia americkej ústavy. Ustanovenie zakazuje zastávať úradnú funkciu predstaviteľom, ktorí sa zapojili do vzbury alebo povstania.



Predstavitelia Trumpovej volebnej kampane uviedli, že sa voči rozhodnutiu z Colorada odvolajú. To sa vzťahuje len na republikánske primárky v tomto štáte, ktoré sa uskutočnia 5. marca.