Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 18. júl 2026Meniny má Kamila
< sekcia Import

Trump sa pridal ku kritike trénera anglickej reprezentácie Tuchela

.
Na snímke Donald Trump. Foto: TASR/AP

Tuchel čelí masívnej kritike zo strany médií i fanúšikov v Anglicku za to, že po vedúcom góle proti Argentíne zmenil striedaniami rozostavenie a sústredil sa už výlučne iba na obranu.

Autor TASR
Miami 18. júla (TASR) - Americký prezident Donald Trump sa pridal ku kritike trénera anglickej futbalovej reprezentácie Thomasa Tuchela po semifinálovej prehre s Argentínou (1:2) na MS. Spochybnil najmä spôsob, akým nemecký kouč využil v závere stretnutia kapitána Harryho Kanea.

Harry je fantastický. Myslím si, že urobili chybu, keď z neho spravili obrancu. Čo ja viem o futbale? Viedli, a potom dali svojho najlepšieho hráča do obrany,“ povedal Trump podľa DPA na tlačovej konferencii ku Kaneovi, s ktorým v minulosti hral golf v Palm Beach na Floride. Dodal, že takýto prístup považuje za „trochu nezvyčajný“, hoci priznal, že nie je tréner.

Tuchel čelí masívnej kritike zo strany médií i fanúšikov v Anglicku za to, že po vedúcom góle proti Argentíne zmenil striedaniami rozostavenie a sústredil sa už výlučne iba na obranu. Podobný názor teraz vyslovil aj Trump.

Tuchel reagoval na slová prezidenta USA podráždene na piatkovej tlačovej konferencii pred zápasom o tretie miesto proti Francúzsku: „Používate Donalda Trumpa ako svedka v tomto prípade?“ spýtal sa novinára, ktorý mu pripomenul slová prezidenta. Následne Tuchel vysvetlil, že v závere stretnutia Angličania bránili v hlbokom bloku, a preto sa do defenzívnej činnosti zapájal aj Kane: „Ak bránite v hlbokom bloku, bráni v ňom každý. Bránime desiati či jedenásti. To je tímový duch a súdržnosť.
.

Neprehliadnite

Program MS v noci zo soboty 18. na nedeľu 19. júla

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Bude teplo, no prídu aj búrky

Argentína zvíťazila v semifinále nad Anglickom 2:1

PRVÍ FINALISTI: Španieli zvíťazili nad Francúzmi 2:0 a postúpili