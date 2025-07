Tržby aj zisk Fordu v 2. štvrťroku prekonali očakávania trhu

Detroit 31. júla (TASR) - Tržby aj zisk americkej automobilky Ford v 2. štvrťroku prekonali očakávania trhu. Koncern však zvýšil očakávania celoročných nákladov v súvislosti s clami. TASR o tom informuje na základe správy yahoo finance.



Tržby Fordu v uplynulom kvartáli medziročne vzrástli o 5 % na 50,2 miliardy USD (43,86 miliardy eur), pričom analytici počítali s tržbami na úrovni len 44,14 miliardy USD. Upravený zisk na akciu dosiahol 37 centov oproti očakávaným 33 centom. Upravený zisk pred úrokmi a zdanením (EBIT) predstavoval 2,1 miliardy USD. Analytici prognózovali EBIT na úrovni 1,91 miliardy USD.



Náklady v súvislosti s clami, ktoré zaviedol americký prezident Donald Trump, stáli Ford v 2. kvartáli 800 miliónov USD. Koncern očakáva, že v tomto roku by čistý negatívny vplyv ciel mohol dosiahnuť okolo 2 miliardy USD. Negatívny vplyv na upravený EBIT by mohol predstavovať až 3 miliardy USD, čo by však čiastočne mohli vykompenzovať opatrenia na zmiernenie dosahu ciel v hodnote jednej miliardy USD.



Ford v roku 2025 počíta s upraveným EBIT v pásme 6,5 miliardy USD až 7,5 miliardy USD a upravený voľný cash flow v pásme 3,5 až 4,5 miliardy USD, pričom kapitálové výdavky by mali dosiahnuť približne 9 miliárd USD.



(1 EUR = 1,1446 USD)