Dve stredné školy TSK sa zaradili do medzinárodnej siete kvality

Trenčín 30. novembra (TASR) – Dve stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Gymnázium Dubnica nad Váhom a Spojená škola Púchov sa zaradili sa do medzinárodnej siete kvality. Informoval o tom Ľubomír Bobák z komunikačného oddelenia Úradu TSK.



"TSK zapojil všetky svoje stredné školy do procesu hodnotenia kvality metódou peer review. Je to proces pozostávajúci zo štyroch fáz, v rámci ktorých si škola najskôr vypracuje sebahodnotiacu správu a následne školu navštívi hodnotiaci tím pozostávajúci z externých hodnotiteľov. Škola si nastaví svoj akčný plán, aby dosiahla čo najlepšie výsledky v kontrolovanej oblasti. Metóda peer review je teda kombináciou sebahodnotenia a externého hodnotenia používaná nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí," uviedol Bobák.



Výsledky a skúsenosti prezentovali obe školy na medzinárodnom stretnutí organizovanom Štátnym inštitútom odborného vzdelávania ako jediné slovenské školy medzi účastníkmi z Rakúska, Talianska a Portugalska. Obe školy sa tak zaradili do medzinárodnej siete kvality, ktorá vznikla práve vďaka realizácii tohto projektu.