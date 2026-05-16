Sobota 16. máj 2026
Tunel Branisko bude v noci mimoriadne uzavretý

Na archívnej snímke vchod do tunela Branisko. Foto: FB/Polícia SR - Prešovský kraj

Autor TASR
Široké 16. mája (TASR) - Z dôvodu nadmerného znečistenia kamerového systému a poruchy dopravného značenia bude zo soboty na nedeľu (17. 5.) vykonaná mimoriadna uzávera tunela Branisko. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove o tom informuje na sociálnej sieti.

Ako uvádza, uzávera potrvá od 23.00 h do 3.00 h. Vodičov žiada o zvýšenú opatrnosť a využitie obchádzkových trás.
