Turecko už týždeň sužujú požiare, oheň sa blíži k tepelnej elektrárni

Ankara 3. augusta (TASR) - Turecko bojuje už siedmy deň s ničivými požiarmi, ktoré si doposiaľ vyžiadali osem obetí. Rozsiahly požiar sa v utorok priblížil k tepelnej elektrárni a farmári hnali dobytok smerom k moru, informovala agentúra AFP.



Najničivejšie požiare v Turecku za niekoľko uplynulých generácií pripravili pôvodné lesy o úrodnú poľnohospodársku pôdu pozdĺž oblastí na pobreží Stredozemného a Egejského mora. Vystrašení turisti boli zase nútení dostať sa na člnoch do bezpečia. Desiatky dedín museli evakuovať, keďže silný vietor a mimoriadna horúčava prispievali k šíreniu plameňov.



Farmári v prístavnom meste Marmaris zaháňali dobytok z horiacich maštalí do relatívneho bezpečia na pláže, píše AFP.



Predstavitelia v susednom Grécku pripísali vznik požiarov na ostrove Rodos a Peloponézskom polostrove rekordnej vlne horúčav, ktorú spájajú s klimatickými zmenami.



Teploty presahujúce 40 stupňov Celzia na juhu Turecka tiež zapríčinili rekordný nárast spotreby elektriny, ktorý v pondelok spôsobil výpadky vo viacerých mestách vrátane Istanbulu a metropoly Ankara.



Muhammet Tokat, starosta pobrežného mesta Milas, zverejnil na sociálnej sieti sériu znepokojivých fotografií, na ktorých vidieť, ako sa požiar šíri do kopca smerom na miesto, o ktorom sa predpokladá, že sa tam nachádza tepelná elektráreň. Starosta tiež uviedol, že jeho predchádzajúce výzvy žiadajúce o pomoc v podobe hasiacich lietadiel zostali bez odozvy.



Tokat je členom hlavnej opozičnej strany a tiež jedným z výrazných kritikov reakcie tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana na požiare. Erdogan sa stal terčom hnevu a výsmechu na sociálnych sieťach po tom, ako zmäteným obyvateľom v postihnutom regióne minulý víkend v sprievode početnej policajnej eskorty rozdával balíčky s čajom, pripomína AFP.