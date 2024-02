TURISTI, OPATRNE: Na horách platí mierne lavínové nebezpečenstvo

Liptovský Hrádok 4. februára (TASR) - Mierne lavínové nebezpečenstvo, druhý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice platí v nedeľu vo všetkých pohoriach od výšky 1400 metrov nad morom. Hlavným lavínovým problémom zostáva vetrom previaty sneh. Informoval o tom Ivan Chlebovec zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby.



Sneh je nad pásmom lesa veľmi nerovnomerne rozmiestnený. Na svahoch orientovaných na východ - juh až juhozápad sú vankúše a dosky z vetrom previateho snehu. "Pri mechanickom zaťažení sa napätie v tejto vrstve snehu dobre šíri, preto je na veľmi strmých svahoch možné uvoľnenie doskových lavín, a to najmä pri veľkom dodatočnom zaťažení. Na veľmi strmých svahoch v nadmorských výškach do 1400 metrov nad morom je veľká pravdepodobnosť uvoľnenia malých lavín z mokrého snehu," upozornil Chlebovec.



Vplyvom veľmi veterného predchádzajúceho týždňa je snehová pokrývka veľmi nerovnomerne rozmiestnená. Na náveterných, západných stranách je sneh vyfúkaný na tvrdú podkladovú ľadovú vrstvu, miestami až do trávy. Naopak, v záveterných muldách a žľaboch je uložené veľké množstvo vetrom previateho snehu do dosák a vankúšov. Tie ležia na tvrdom zľadovatenom povrchu, s ktorým sú slabo previazané. Striedanie teplôt nad a pod nula stupňov Celzia pôsobí stabilizujúco na vrstvy v snehovej pokrývke, napriek tomu útvary z vetrom previateho snehu sú na veľmi strmých svahoch stále nebezpečné.



Počas nedele sa bude nad naším územím vlniť frontálne rozhranie. V podhorí bude fúkať silný západný, vyššie severozápadný vietor. Na popoludnie sú predpovedané zrážky, od výšky približne od 1200 metrov nad morom snehové, pričom výška izotermy sa bude pohybovať okolo 1400 metrov nad morom. V nadmorských výškach do 1400 metrov nad morom je sneh vplyvom tepla, vlhka a mrholenia veľmi mokrý. Tým je nesúdržný a má pri lyžovaní tendenciu uvoľňovania splazov a malých lavín.