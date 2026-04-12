< sekcia Import
Turizmus: Na Hornáde otvárajú vodácku sezónu
Autor TASR
Košice 12. apríla (TASR) - Na Hornáde v nedeľu otvárajú novú vodácku sezónu. Tradičná akcia odštartovala ráno spoločným splavom z Veľkej Lodiny a končí sa v Košiciach v blízkosti Ťahanovského mosta. Predseda vodáckeho oddielu TJ Slávia UPJŠ Košice Miroslav Bačik pre TASR uviedol, že na úvodnom splave sezóny sa zúčastnili desiatky vodákov z Košíc, ale aj z Popradu a okolia, Prešova či Gelnice a Spišskej Novej Vsi.
Účasť na tomto podujatí predstavuje podľa Bačika dokonalý spôsob, ako prepojiť aktívny relax s komunitným životom v srdci východného Slovenska. Dodal, že splavovanie Hornádu ponúka unikátne pohľady na okolitú krajinu, ktoré sú z brehu prakticky neprístupné. „Akcia je ideálnou príležitosťou na preverenie kondície po zimnej prestávke a otvorenie sezóny je na rozpádlovanie, aby mali vodáci prípravu na ťažšie vody,“ upozornil Bačik.
Splav Hornádu, ktorý sa začína pri Centre Lodina a končí sa pri Ťahanovskom moste, je dlhý 23 kilometrov a nie je veľmi náročný. Najťažšie miesto je práve v Košiciach, kde je spravená aj „perejka“ na trénovanie. Spoločné splavy sa tam organizujú už od 70. rokov minulého storočia. „S vodou je v súčasnosti obvykle problém, v minulosti sa dalo v lete bez problémov splaviť, teraz sú však hladiny nízke a nevieme celý rok kontinuálne splavovať. Avšak keď organizujeme takéto spoločné akcie, môžeme požiadať Slovenský vodohospodársky podnik o nadlepšenie prietoku. Ak to hydrologická situácia dovoľuje, zvýši nám prietok, aby bola rieka Hornád splavná a nezničili sme si lode,“ dodal Bačik.
