Turizmus na Liptove môžu priaznivo ovplyvniť Slováci

Liptovský Mikuláš 21. júna (TASR) - Turistický ruch na Liptove môžu počas tohtoročnej letnej sezóny priaznivo ovplyvniť Slováci, ktorí sa rozhodnú dovolenkovať v regióne. Zahraničná klientela bude vzhľadom na aktuálnu situáciu s pandémiou nového koronavírusu asi len doplnková. Očakáva to Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Región Liptov.



Podľa manažérky liptovskej OOCR Kataríny Šarafínovej je región na návštevníkov pripravený. "Zvláda zvýšené požiadavky na hygienu a má množstvo atrakcií na to, aby tu bola dovolenka i výlet zážitkom," uviedla pre TASR.



V regióne sa počas najbližších mesiacov sústredia najmä na e-cyklistiku. Tá je ústredným motívom celej tohtoročnej letnej turistickej sezóny v regióne. "Toto leto sme sa rozhodli zbúrať mýty o tom, že Liptov nie je cyklistický región. Myslíme si, že hornatý Liptov má veľký e-bike potenciál. K už existujúcim elektronabíjacím staniciam pribudne toto leto 16 nových. Desať z nich sme už uviedli do užívania. Chystáme nový cyklomobiliár, cyklomapy, pasportizáciu trás. Premávať začal aj cyklobus," priblížila manažérka.



Nemožnosť organizovať veľké podujatia podľa Šarafínovej Liptákov neodradila. Prišli s konceptom hudobných vystúpení Liptovfest on-line. Koncerty sú rozložené na obdobie celého leta. Začali sa v polovici júna na Chopku vo výške viac ako 2000 metrov nad morom, kde vystúpila slovenská alternatívna rocková kapela Billy Barman. Projekt vyvrcholí v prvý septembrový piatok v pamiatke UNESCO vo Vlkolínci. Organizátori veria, že ten už budú realizovať aj za účasti verejnosti.



Pandémia ovplyvnila aj organizáciu rodinného rozprávkového festivalu Za siedmimi horami. OOCR rozšírila lokality, v ktorých sa akcia uskutoční a termín presunuli na koniec leta. "Hrozilo nám úplné zrušenie, no podujatie sme zachránili. Chceme udržať kontinuitu, preto sme hľadali riešenie. Rozšírili sme počet dní aj množstvo lokalít, aby sme rozptýlili verejnosť. Ľudia si podujatie obľúbili a bola by škoda ho zrušiť," skonštatovala Šarafínová.