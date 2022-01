METEOROLÓGOVIA VARUJÚ: Platí mierne lavínové nebezpečenstvo

Liptovský Hrádok 1. januára (TASR) - Vo všetkých slovenských pohoriach platí v sobotu mierne lavínové nebezpečenstvo, druhý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. Za posledných 24 hodín nepribudol takmer žiadny nový sneh, no vyskytovali sa dažďové zrážky. Snežilo iba vo vysokých polohách Vysokých Tatier. Informoval o tom Pavel Krajčí zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby.



Prudké oteplenie a dážď spôsobili, že nebezpečenstvo lavín vzrástlo. "Hlavným lavínovým problémom je mokrý sneh na všetkých orientáciách. Najmä v polohách pod 1700 metrov nad morom (m. n. m.), kde teplé počasie s kladnými teplotami bude pokračovať aj dnes," upozornil Krajčí.



Celkovo sa však podľa neho situácia zlepšila, pretože sa mierne ochladilo. "V najvyšších polohách Vysokých Tatier nad 2000 m. n. m. dnes už mrzne. Miestami sa tam môžu vyskytovať snehové dosky a vankúše z nového snehu," podotkol.



Dažďové zrážky s výrazným oteplením spôsobili, že sneh sa premočil aj v polohách do 2000 m. n. m. "Voda z topenia a dažďa spôsobuje, že sneh stráca súdržnosť. V prípade, že voda dosiahne staršiu slabú vrstvu, lavína sa uvoľní práve po nej. Ak voda dosiahne až povrch pôdy, môže spôsobiť aj základové lavíny," zdôraznil Krajčí.



Na horách je aktuálne zamračené, prevažne s veľkou oblačnosťou alebo hmla. Teplota sa pohybuje od mínus troch stupňov Celzia (na Lomnickom štíte) do plus piatich stupňov Celzia na podhorí. Fúka severozápadný vietor s rýchlosťou päť až 10 m/s, v nárazoch do 30 m/s.