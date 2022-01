SNEHOVÁ POKRÝVKA: Pohoria hlásia od 30 do 80 centimetrov nového snehu

Liptovský Hrádok 23. januára (TASR) - Posledná perióda sneženia priniesla výdatné snehové zrážky. V slovenských pohoriach napadlo od 30 do 80 centimetrov nového prachového snehu. V celej ich výške platí v nedeľu zvýšené lavínové nebezpečenstvo, tretí stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. Informoval o tom Martin Bešinský zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby.



Nový sneh napadol najmä v Malej Fatre a Západných Tatrách. Situovaný je najmä do pásma lesa a kosodreviny. Nad hornou hranicou lesa je väčšia časť snehu sfúkaná do dolín a tvoria sa tu vetrom naviate snehové dosky a vankúše rôznej hrúbky a tvrdosti. Ich výška môže dosahovať cez dva metre. Tie sa striedajú s vyfúkanými ľadovými platňami. Najviac naviate svahy sú južných, juhovýchodných a východných orientácií z dôvodu silného severozápadného vetra. Lokálne sa naviate vankúše snehu objavujú aj na svahoch ostatných orientácií, a to najmä pod skalnými stenami, za rebrami a v úzkych žľaboch a muldách.



"Hlavný lavínový problém vo vysokých polohách je vetrom previaty sneh, ktorý sa formuje do snehových vankúšov a dosiek rôznej hrúbky a tvrdosti," upozornil Bešinský.



V nižších polohách je podľa neho väčšina nového snehu, pozor si treba dávať v strmých lesných porastoch, kde svahy často končia terénnou pascou. "Hrebeňové partie a rebrá sú naopak vyfúkané do tvrdého snehového alebo ľadového podkladu," dodal.