Türk odsúdil zásahy iránskych úradov a vyzval na zastavenie násilia
Odsúdil konanie iránskeho ministra spravodlivosti Amírhosejn Rahímí, ktorý tento týždeň vyhlásil, že voči tisíckam zadržaných nebude prejavovaná žiadna zhovievavosť.
Autor TASR
Ženeva 23. januára (TASR) - Vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk v piatok v Ženeve odsúdil iránske orgány za brutálne zásahy proti protestujúcim, pri ktorých zahynuli tisíce ľudí vrátane maloletých. Türk vyzval úrady v Iráne, aby ukončili represie. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Na začiatku mimoriadneho zasadnutia Rady OSN pre ľudské práva o situácii v Iráne vysoký komisár OSN zdôraznil, že „násilné potláčanie iránskeho ľudu nerieši žiadny z problémov krajiny“.
„Naopak: vytvára podmienky pre ďalšie porušovanie ľudských práv, nestabilitu a krviprelievanie,“ varoval.
Türk uviedol, že „tisíce ľudí vrátane detí zahynuli počas bezpečnostného zásahu, ktorý sa zintenzívnil 8. januára, keď bezpečnostné zložky použili proti demonštrantom ostrú muníciu“.
Iránske úrady v stredu zverejnili prvý oficiálny počet obetí protestov, podľa ktorého prišlo o život 3117 ľudí - 2427 civilistov a príslušníkov bezpečnostných zložiek, zvyšok boli „teroristi“.
Organizácia Human Rights Activists News Agency (HRANA) so sídlom v USA však v piatok uviedla, že počet obetí presiahol 5000, a varovala, že potvrdené čísla sú pravdepodobne oveľa nižšie ako skutočný počet obetí.
Podľa nórskej mimovládnej organizácie Iran Human Rights (IHR) je obetí 3428. IHR však upozornila, že na základe niektorých odhadov sa počet zabitých protestujúcich „pohybuje od 5000 do 20.000“.
Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva aj mimovládne organizácie, ktoré monitorujú počet obetí represií v Iráne, uviedli, že ich prácu sťažuje dvojtýždňové obmedzenie internetu v tejto krajine.
„Pokojní demonštranti boli údajne zabití na uliciach a v obytných oblastiach vrátane univerzít a zdravotníckych zariadení,“ povedal Türk. „Videozáznamy zobrazujú stovky tiel v márniciach so smrteľnými zraneniami hlavy a hrudníka. Podľa správ zahynuli aj stovky príslušníkov bezpečnostných síl,“ povedal.
Vysoký komisár zároveň upozornil, že hoci zabíjanie na uliciach Iránu teraz ustalo, „brutalita“ podľa neho stále pokračuje.
Odsúdil konanie iránskeho ministra spravodlivosti Amírhosejn Rahímí, ktorý tento týždeň vyhlásil, že voči tisíckam zadržaných nebude prejavovaná žiadna zhovievavosť. „Som hlboko znepokojený protichodnými vyhláseniami iránskych orgánov o tom, či osoby zadržané v súvislosti s protestmi môžu byť popravené,“ dodal Türk.
Doplnil, že Irán aj naďalej „patrí medzi štáty s najvyšším počtom popráv na svete“.
Türk opísal protesty, ktoré otriasli Iránom, ako „najnovšie z dlhého radu úprimných volaní iránskeho ľudu po zmene“ a vyzval iránske orgány, aby „prehodnotili, ustúpili a ukončili svoje brutálne represie“.
