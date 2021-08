Tvory vypúšťajú do vzduchu DNA, vedci ju teraz vedia identifikovať

Londýn/Kodaň 9. augusta (TASR) – Objav britských a dánskych výskumných skupín ponúka nový spôsob presného určenia neviditeľných stôp genetického materiálu zo vzduchu. Odborníci tak budú môcť identifikovať divoké zviera podľa uvoľnenej DNA aj bez väčšieho zásahu do jeho životného priestoru. Informoval o tom web britského denníka The Guardian.



Nový objav vedcov z Univerzity v Yorku, Queen Mary University of London a Kodanskej univerzity môže zistiť prítomnosť vzácnych divokých zvierat v púšťach, dažďových pralesoch a na iných nehostinných miestach.



"Zachytávanie DNA zvierat zo vzduchu je menej invazívne a oveľa flexibilnejšie. Napríklad by ste mohli detegovať prítomnosť tvorov v jaskyniach bez toho, aby ste ich vyrušili," uviedla profesorka Elizabeth Clareová z Univerzity v Yorku.



Tímy z Británie a Dánska pri skúmaní vzduchu v zoologických záhradách v Hamertone a Kodani dospeli k podobným výsledkom.



Vedci použili polymerázovú reťazovú reakciu (PCR) na zosilnenie drobných fragmentov DNA zachytených vo filtroch. Vedci z Anglicka zozbierali 72 vzoriek. Tento genetický materiál následne roztriedili a výsledky porovnali so známymi sekvenciami zvierat. Zo stôp DNA vypustených do vzduchu identifikovali 17 druhov zvierat zo zoo v Hamertone. Dánsky tím z Kodanskej univerzity pod vedením Christiny Lynggaardovej a Kristine Bohmannovej pri vlastnom výskume identifikoval 49 druhov zvierat z Kodanskej zoo.



"Môžete detegovať kúsok tigrej DNA, ale v súčasnosti si nie sme presne istí, kedy mohla byť zvieraťom vypustená. Mohlo to byť pred niekoľkými minútami, hodinami alebo aj dňami," povedala Bohmannová. "V súčasnosti nevieme, akú životnosť má DNA vo vzduchu. To je jeden z mnohých aspektov tejto technológie, na ktorých musíme ešte popracovať," doplnila dánska vedkyňa.



"Sme však užasnutí. Získali sme DNA z cicavcov, rýb, vtákov a plazov, z veľkých aj malých zvierat, z operencov aj šupinatých zvierat. Dokonca sme detegovali DNA gupiek dúhových z jazierka tropického domu v zoo," uzavrela Bohmannová.