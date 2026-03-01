< sekcia Import
Týždeň slovenských knižníc prinesie podujatia pre všetky generácie
Košice 1. marca (TASR) - Knižnica pre mládež mesta Košice (KPMMK) si v rámci Týždňa slovenských knižníc 2026 (2. - 8. 3.) pripravila sériu podujatí pre všetky vekové kategórie a všetky pobočky. Ako TASR za knižnicu informovala Viera Ristvejová, na východe pripadne na jarné prázdniny, a preto sa programovo zamerali na rodiny a prázdninujúcich školákov.
Pre rodiny sú v mimoškolských pobočkách pripravené Baby knižnice so zážitkovými čítaniami pre najmenších. LitPark pozýva na tvorivé chvíle v SmartLaboch. „V pobočke Humbuk sa vydáme na výpravu, aby sme spoznávali nové knižné svety, a študentov maturitných ročníkov by sem malo prilákať doučovanie zo slovenského jazyka ako príprava na písomné skúšky. Z pobočky Hornádka prichádza pozvánka na podvečerné čítanie s atmosférou a na ďalšie stretnutie Boox klubu s debatou o knihách pre zrelých čitateľov,“ uviedla Ristvejová.
„Všetky knižnice v stredu (4. 3.) o 15.30 h spojí projekt Je nás počuť, keď sa v rovnakom čase azda zo všetkých miest Slovenska bude ozývať hlasné čítanie z okien knižníc. Symbolicky chceme prezentovať, že sme tu a že naše dvere sú otvorené vždy a pre všetkých. Veľký kvízový súboj košických knižníc vo štvrtok (5. 3.) zase spojí šesť súťažných tímov zo šiestich knižníc v našom meste,“ uviedla Kamila Prextová, riaditeľka Knižnice pre mládež mesta Košice a prezidentka Slovenskej asociácie knižníc.
Program uzavrie v LitParku v piatok (6. 3.) o 10.00 h tvorivé stretnutie so Soňou Višňovskou, autorkou knihy Tvoriť a ľúbiť po celý rok, ktorú príde do LitParku predstaviť bábkoherečka Viki Sedláková.
„Bude to naše nosné podujatie tohto týždňa. Rodičia a deti môžu u nás v knižnici stráviť príjemný čas s deťmi a našimi milými hostkami. Čaká nás veľa rozhovorov, tvorivých aktivít a spoločnej zábavy. Pripomenieme si blížiace sa jarné sviatky a deti si vyrobia pomocou zlatej fólie sliepočky, tí najmenší napríklad aj zlaté vajíčka,“ uviedla riaditeľka knižnice Prextová.
Mimoriadnu akciu knižnica avizuje vo forme odpustenia upomienok za oneskorené vrátenie kníh a vydanie prvého čísla knižničného časopisu Regál, ktorý je určený pre rodiny s menšími, ale aj dospievajúcimi deťmi.
„V hlavnej téme sme preskúmali, ako spoznáte tých ozaj moderných knihovníkov a knižnice. V rubrikách nájdete knižné tipy, skvelé literárne novinky od Petra Karpinského či Lenky Šafranovej a zahĺbiť sa môžete aj do rozhovorov so spisovateľom Dávidom Dziakom a s učiteľskou osobnosťou Alenou Rapčan Štrompovou,“ dodala Ristvejová.
