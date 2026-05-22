TÝŽDEŇ V KULTÚRE: Bulharská víťazka Eurovízie či pocta Travoltovi
Autor TASR
Bratislava 22. mája (TASR) – Vo svete kultúry, médií a spoločenských záležitostí sa počas uplynulého týždňa odohralo viacero zaujímavých udalostí. Tlačová agentúra Slovenskej republiky prináša ich výberový prehľad.
VIEDEŇ – Víťazkou 70. ročníka finále pesničkovej súťaže Eurovízia za rok 2026 sa stala bulharská speváčka Dara s piesňou „Bangaranga“. So ziskom 516 bodov vybojovala pre svoju krajinu prvé víťazstvo, na druhom mieste skončil izraelský spevák Noam Bettan s piesňou „Michelle“ (343 bodov), a tretie miesto obsadila Rumunka Alexandra Căpitănescuová s piesňou „Choke Me“ (296 bodov).
VIEDEŇ – Rakúska polícia zaznamenala približne 500 pokusov o kybernetické útoky zameraných na pesničkovú súťaž Eurovízia. Šéf rakúskej spolkovej polície Michael Takacs uviedol, že všetky pokusy o sabotáž prekazili. Útoky boli zamerané nielen na webovú stránku Eurovízie, ale aj na systémy kontroly vstupu v mieste konania podujatia. Páchatelia sa snažili narušiť, spomaliť alebo vyradiť systémy z prevádzky.
CANNES – Americkému hercovi Johnovi Travoltovi udelili na filmovom festivale vo francúzskom Cannes čestnú Zlatú palmu za celoživotné dielo. Udelenie ocenenia nebolo vopred avizované. Predstaviteľ hlavných úloh filmov Horúčka sobotňajšej noci, Pomáda či Pulp Fiction uviedol, že toto ocenenie nečakal. „Jednoducho tomu nemôžem uveriť. Toto je viac než Oscar,“ povedal 72-ročný herec.
LONDÝN – Taiwanská spisovateľka Jang Šuang-c' a prekladateľka Lin King získali prestížnu britskú literárnu Bookerovu cenu za román Taiwan Travelogue. Ocenenie, udeľované za beletristické diela z celého sveta preložené do angličtiny, dostali na slávnostnom ceremoniáli v londýnskej galérii Tate Modern. Cestopisný román je prvá kniha preložená z mandarínskej čínštiny, za ktorú bola odovzdaná táto cena.
MADRID – Španielsky súd nariadil daňovému úradu vrátiť kolumbijskej speváčke Shakire približne 60 miliónov eur. Vyplýva to z rozsudku, ktorý popovú hviezdu oslobodil v prípade daňového sporu. Úrad podľa súdu nedokázal preukázať, že speváčka bola v roku 2011 daňovou poplatníčkou v Španielsku a že tam strávila viac než 183 dní. To je zákonná hranica, od ktorej sú rezidenti povinní platiť daň z príjmu. V Španielsku sa Shakira podľa súdu zdržiavala 163 dní.
LONDÝN – Britská rozhlasová stanica Radio Caroline sa ospravedlnila „za akékoľvek spôsobené rozrušenie“, pretože omylom oznámila úmrtie kráľa Karola III. Stalo sa to pre „počítačovú chybu“ v štúdiu v meste Maldon v grófstve Essex. Chyba aktivovala procedúru, ktorú podľa manažéra rádia „držia v pohotovosti všetky stanice v Spojenom kráľovstve, hoci dúfajú, že nebude potrebná“. „Rádio Caroline potom podľa potreby stíchlo, čo nás upozornilo na obnovenie programu a ospravedlnenie v éteri,“ uviedol.
NEW YORK – Americký moderátor Stephen Colbert uviedol posledné vydanie svojej televíznej relácie The Late Show, ktorá končí po 33 rokoch. Oznámenie o zrušení programu sa objavilo krátko po tom, ako Colbert kritizoval rozhodnutie spoločnosti Paramount Global, materskej spoločnosti CBS, zaplatiť 16 miliónov dolárov na urovnanie žaloby podanej prezidentom USA Donaldom Trumpom počas kampane pred poslednými prezidentskými voľbami v krajine.
LOS ANGELES – Tom Kaulitz, gitarista nemeckej hudobnej skupiny Tokio Hotel a manžel modelky Heidi Klumovej, bude počas futbalových MS v USA, Kanade a Mexiku pôsobiť ako reportér MagentaTV. Tridsaťšesťročný Kaulitz, veľký fanúšik Bayernu Mníchov, bude robiť príspevky z terénu. Podľa šéfa televízneho oddelenia v Telekome má byť Kaulitz „spojovacím článkom medzi zábavnou a športovou žurnalistikou“.
PRAHA – Odborníkom sa podarilo úspešne vybrať lebku svätej Zdislavy z betónu bez toho, aby bola poškodená. Do betónu ju zalial 35-ročný muž, ktorý je obvinený z jej krádeže z baziliky. Páchateľ lebku ukradol z Baziliky sv. Vavřinca a sv. Zdislavy v meste Jablonné v Podještědí v Libereckom kraji, pričom rozbil skrinku, v ktorej bola uložená. Z miesta činu utiekol. Zlodej do baziliky pribehol v čase, keď bol pre prípravu bohoslužby vypnutý alarm a na mieste bol len jeden kňaz. Podľa vlastných slov nesúhlasil s vystavovaním relikvie svätej Zdislavy a údajne ju chcel súkromne pochovať.
