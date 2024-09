TÝŽDEŇ VO VEDE: Medzi mobilmi a rakovinou mozgu nie je spojenie

Bratislava 6. septembra (TASR) - Vo svete vedy sa počas uplynulého týždňa objavilo viacero zaujímavých správ. Vrak Titanicu sa rozpadá, na území TANAP-u bol objavený nový druh huby a nová metaštúdia vyvracia spojenie medzi mobilnými telefónmi a rakovinou mozgu. TASR prináša súhrn toho najzaujímavejšieho z oblasti vedy a techniky.



Vrak zaoceánskeho parníka Titanic sa vplyvnom mikroorganizmov a morských prúdov postupne rozpadá. Dokazujú to výsledky expedície k vraku lode na dne Atlantického oceána, ktorá sa uskutočnila počas júla a augusta.



Ako napísala agentúra DPA, v rámci expedície spoločnosti RMS Titanic Inc. dve diaľkovo ovládané ponorky vyhotovili viac ako dva milióny fotografických snímok a viac než 24 hodín záznamu vo vysokom rozlíšení. Na ich základe sa zistilo, že na prove lode chýba asi 4,5 metra zábradlia, ktoré skončilo na morskom dne.



Ide o tú časť lode, kde sa vo filme Titanic nakrútenom režisérom Jamesom Cameronom odohrala legendárna scéna hlavných hrdinov filmu Rose a Jacka, stvárnených Kate Winsletovou a Leonardom DiCapriom. Ešte v roku 2022, počas poslednej expedície, bolo toto zábradlie na svojom mieste.



Expedícia však znovu objavila aj bronzovú sochu bohyne Diany, ktorú na podmorských snímkach nebolo badať od roku 1986. Tentoraz ju na záberoch vidno zreteľne, potvrdila podľa agentúry AP šéfka sekcie zbierok z potopeného parníka v spoločnosti RMS Titanic Inc. Tomasina Rayová. Táto spoločnosť má americkým súdom potvrdené exkluzívne práva na artefakty z potopenej lode.



Z územia Tatranského národného parku (TANAP) pochádza nový druh huby určený pre vedu. Správa TANAP-u na webovej stránke informovala, že cesta za jej opisom sa začala ešte v máji 2017. Objaviť a popísať doposiaľ nepoznanú hubu sa podarilo vedúcemu Odboru vedy a výskumu Správy TANAP-u Marošovi Peigerovi.



"Nenápadná belavá, akoby poprášená, rôsolovitá huba rastúca v malých zhlukoch z ležiaceho mŕtveho kmeňa tisu obyčajného sa už na prvý pohľad voľným okom, ale aj neskôr pri skúmaní pod mikroskopom javila neštandardne. Do roku 2024 sa našla iba v TANAP-e, v pralesoch oblasti Sivého vrchu, Liptovských Tatier a Vysokých Tatier, preto dostala vedecké meno Cerinomyces tatrensis," uviedli ochranári s tým, že okrem tisu ju zaznamenali aj na borovici horskej. Táto nejedlá huba rastie najmä na jar a začiatkom leta, približne od mája až do júla.



"Po dlhých rokoch práce na opise morfológie plodníc, mikroskopických znakov, jej ekológie a zrealizovaní DNA analýz bol v roku 2024 článok publikovaný vo vedeckom časopise Fungal Systematics and Evolution. Autormi opisu sú Adam Polhorský, Maroš Peiger a Pavol Tomka," uzatvára Správa TANAP-u.



Medzi používaním mobilných telefónov a zvýšeným rizikom rakoviny mozgu nie je spojenie. Vyplýva to z novej metaštúdie, ktorú nechala vypracovať Svetová zdravotnícka organizácia (WHO).



Napriek obrovskému nárastu používania bezdrôtových technológií sa v zodpovedajúcej miere nezvýšil počet prípadov rakoviny mozgu, uvádza štúdia zverejnená v utorok. Platí to aj u ľudí, ktorí telefonujú dlho alebo mobilné telefóny používajú viac ako desať rokov.



Záverečná analýza skúmala 63 štúdií vydaných v rokoch 1994 – 2022. Hodnotiteľmi boli odborníci z 11 organizácií z desiatich krajín, medzi ktorými bol aj austrálsky úrad na ochranu pred radiáciou.



Metaštúdia hodnotila účinky rádiofrekvencie používanej mobilnými telefónmi, televízormi, elektronickými detskými pestúnkami a radarmi, uviedol profesor Mark Elwood, ktorý sa na Aucklandskej univerzite zaoberá epidemiológiou rakoviny. Metaštúdia skúmala rakovinu mozgu u dospelých a detí, rakovinu hypofýzy, slinných žliaz a leukémiu a tiež riziká spojené s používaním mobilných telefónov, rádiostaníc alebo vysielačov a vystavenie žiareniu pri práci. Ostatné typy rakoviny budú hodnotené samostatne.



"Žiadna zo skúmaných hlavných otázok nepreukázala zvýšené riziko," vyhlásil Elwood.