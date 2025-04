TÝŽDEŇ VO VEDE: Nová odpoveď buniek na stres a rímsky hrob pri Viedni

Bratislava 4. apríla (TASR) - Vo svete vedy sa počas uplynulého týždňa objavilo viacero zaujímavých správ. Vedci objavili dosiaľ neznámu odpoveď buniek na stres, raketa Spectrum sa krátko po štarte z kozmodrómu v Arktíde zrútila a na predmestí Viedne objavili masový hrob z čias starovekého Ríma. TASR prináša týždňový súhrn zaujímavých udalostí a poznatkov zo sféry vedy, techniky a výskumu.



Vedci doteraz predpokladali, že široká škála rôznych typov stresu spúšťa v bunkách cicavcov jedinú, takzvanú integrovanú stresovú odpoveď (ISR). Doterajšia predstava sa však podľa autorov štúdie publikovanej v časopise Nature, do ktorej prispeli aj českí vedci z Mikrobiologického ústavu Akadémie vied ČR, musí prehodnotiť. Preukázali, že existuje aj iný typ stresovej reakcie, čo môže pomôcť pri liečbe vzácnych genetických ochorení.



Objavený typ reakcie nazvali "rozpoltená" stresová odpoveď, pretože o stresovú odpoveď fakticky nejde. Podľa tohto mechanizmu môže bunka vykazovať stresovú odpoveď aj bez prítomnosti stresu, napríklad v dôsledku genetických mutácií.



Novoobjavený mechanizmus reakcie bunky na stres môže podľa vedcov pomôcť pri hľadaní terapie pre pacientov s niektorými vzácnymi genetickými ochoreniami, ako sú napríklad leukodystrofie. Ide o skupinu ochorení, ktoré vedú k rapídnemu neurologickému poškodeniu a predčasnej smrti. Nový mechanizmus podľa autorov štúdie naznačuje, že bunky postihnuté napríklad touto skupinou ochorení sa môžu chrániť zmenou metabolizmu.



Prvý testovací let rakety Spectrum, ktorú vyvinul nemecký startup Isar Aerospace, sa v nedeľu niekoľko sekúnd po štarte z nórskej vesmírnej základne Andöya v Arktíde skončil jej výbuchom. Štart vysielali naživo na platforme YouTube. Spectrum bol prvou orbitálnou raketou vypustenou z kontinentálnej Európy.



Na zverejnených záberoch vidno, ako sa dvojstupňová raketa Spectrum krátko po štarte začala kývať, počas letu sa prevrátila a potom spadla späť na zem, čím spôsobila silnú explóziu.



Daniel Metzler, spoluzakladateľ a generálny riaditeľ Isar Aerospace, objasnil, že počas prvého skúšobného letu sa ani nepočítalo s tým, že by raketa Spectrum dosiahla obežnú dráhu.



„Každá sekunda letu je vzácna, pretože nám umožňuje zbierať dáta a získavať skúsenosti,“ vysvetlil. „Tridsať sekúnd letu by už bolo skutočným úspechom,“ zdôraznil.



Spectrum meria 28 metrov, čo je pomyselný stred medzi raketou Electron spoločnosti Rocket Lab (17 metrov) a raketou Falcon 9 spoločnosti SpaceX (70 metrov).



Spoločnosť Isar označuje Spectrum za malú až strednú nosnú raketu, ktorá dokáže dopraviť na nízku obežnú dráhu Zeme (LEO) jednu tonu nákladu a na heliosynchrónnu obežnú dráhu (SSO) 700 kilogramov. Raketa Falcon 9 môže na LEO vyniesť až 22.800 kilogramov a na SSO 8300 kilogramov.



Archeológovia na predmestí Viedne objavili masový hrob s pozostatkami približne 150 vojakov zo starorímskych čias, oznámilo v stredu vedenie mestského múzea.



Archeológovia označili nález za „senzačný“ a obete z hrobu môžu podľa výskumníkov súvisieť so vznikom Viedne. Hrob bol odhalený počas jesennej obnovy športového ihriska v Simmeringu. Narýchlo pochované pozostatky asi 150 mužov naznačujú ich smrť po ťažkom boji.



Podľa analýzy to boli inak zdraví a urastení muži vo veku od 20 do 30 rokov, ktorí boli „zabití tým najkrutejším spôsobom“, uviedla archeologička Michaela Kronbergerová. Datovanie do čias starého Ríma potvrdzuje dýka spolu s puzdrom, časti šupinového brnenia, chlopňa helmy a obuvnícke klince.



Všetky dosiaľ preskúmané kostry nesú stopy najmenej jedného vážneho zranenia pred smrťou. V panvovej kosti jedného z vojakov bol napríklad stále zapichnutý hrot oštepu.



Germánske kmene okolo roku 92 n. l. neďaleko dnešnej Viedne porazili rímsku légiu, uviedol Martin Mosser z Archeologického oddelenia mesta Viedeň. Dunaj v tom čase tvoril severnú hranicu Rímskej ríše.