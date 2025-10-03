< sekcia Import
TÝŽDEŇ VO VEDE: Slovenskí vedci skúmali asteroid 2023 CX1
TASR prináša týždňový súhrn zaujímavých udalostí a poznatkov zo sféry vedy, techniky a výskumu.
Autor TASR
Bratislava 3. októbra (TASR) - Vo svete vedy sa počas uplynulého týždňa objavilo viacero zaujímavých správ. Slovenskí vedci skúmali asteroid 2023 CX1 a planetárnu obranu a vo veku 91 rokov zomrela renomovaná primatologička Jane Goodallová. TASR prináša týždňový súhrn zaujímavých udalostí a poznatkov zo sféry vedy, techniky a výskumu.
Vedci po prvýkrát sledovali, ako asteroid priletel z vesmíru, rozpadol sa v zemskej atmosfére a vystrelil ohnivé úlomky na Zem, čím získali nové informácie o ich rozpade. V následne vytvorenom medzinárodnom konzorciu odborníkov z rôznych vedeckých oblastí mali svoje zastúpenie aj slovenskí výskumníci.
Asteroid 2023 CX1 spozorovali 13. februára 2023 vo francúzskej Normandii ako doteraz siedmy asteroid, ktorý bol zaregistrovaný už pred jeho vstupom do zemskej atmosféry. Bol však prvým kozmickým objektom, ktorý bol komplexne sledovaný (približne 7 hodín) od jeho objavenia až po vstup do atmosféry, explózie a rozptýlení na množstvo fragmentov, z ktorých takmer sto bolo nájdených.
Mal približne tvar gule s priemerom asi 72 cm a hmotnosť asi 650 kilogramov.
Profesor fyziky Pavel Povinec z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského (FMFI UK) uvádza, že hoci sa malé asteroidy zvyčajne začínajú rozpadať vysoko v atmosfére a postupne uvoľňujú energiu, 2023 CX1 sa udržal celý až do výšky 28 kilometrov. Tam v priebehu jednej sekundy explodoval a uvoľnil 98 percent svojej celkovej energie. Výbuch vytvoril silnú sférickú rázovú vlnu, ktorá sa rozšírila na oveľa väčšiu plochu a bola bližšie k zemskému povrchu ako zvyčajne.
„Pozorovania v atmosfére preto odhalili jeho potenciálne vysokorizikové správanie pri fragmentácii, ktoré vyžadujú kritické prehodnotenie stratégie ochrany Zeme pred asteroidmi vrátane plánovania evakuácie obyvateľstva z ohrozenej oblasti,“ uviedol Povinec.
Členmi medzinárodného konzorcia odborníkov z rôznych vedeckých oblastí pre výskum meteoritu a spoluautormi článku o výsledkoch výskumu vo vedeckom žurnále Nature Astronomy boli aj jadroví fyzici z Katedry jadrovej fyziky a biofyziky FMFI UK Ivan Kontuľ, Ivan Sýkora a Pavel Povinec.
Vo veku 91 rokov zomrela v stredu v Kalifornii počas prednáškového turné po Spojených štátoch renomovaná britská biologička Jane Goodallová. Zaoberala sa výskumom primátov, najmä šimpanzov, a bola uznávanou bojovníčkou za ochranu divých zvierat.
Inštitút nesúci jej meno označil Goodallovú, ktorá zomrela prirodzenou smrťou, na Instagrame za „neúnavnú zástankyňu ochrany a obnovy nášho prírodného prostredia“. Až do konca svojho života vyzývala na prijatie naliehavých opatrení na ochranu klímy.
Goodallová sa narodila 3. apríla 1934 v Londýne. O zvieratá sa začala zaujímať už v ranom detstve, keď jej otec dal plyšového šimpanza, ktorého si nechala na celý život. Zaujali ju aj knihy o Tarzanovi, chlapcovi vychovanom opicami, ktorý sa zamiloval do ženy menom Jane.
V roku 1957 odcestovala na pozvanie priateľa do Kene, kde začala pracovať pre renomovaného paleontológa Louisa Leakeyho. Ten, ohromený jej vedomosťami, ju v roku 1960 poslal študovať šimpanzy v národnom parku Gombe v Tanzánii. Stala sa prvou z troch žien, ktoré si vybral na štúdium ľudoopov vo voľnej prírode.
Počas výskumu trvajúceho 45 rokov zistila, že šimpanzy používajú nástroje, dokážu prejavovať emócie a sú mäsožravce, ale aj to, že sa navzájom zabíjajú. Vo svete si tak získala povesť odborníčky na správanie primátov.
„Začiatkom 60. rokov 20. storočia mnohí vedci verili, že iba ľudia majú myseľ, že iba ľudia sú schopní racionálneho myslenia,“ povedala v dokumentárnom filme Jane, ktorý obsahuje mnoho záberov z prvých dní jej výskumu. „Našťastie som nebola na univerzite a tieto veci som nevedela,“ dodala.
Na základe týchto zistení ju Leakey povzbudil, aby sa venovala doktorandskému štúdiu na Cambridgeskej univerzite. Stala sa tam iba ôsmym človekom, ktorý získal doktorát bez predchádzajúceho bakalárskeho titulu.
Keď si Goodallová uvedomila, že populácie šimpanzov sa všade zmenšujú, začala sa venovať ochrane zvierat a životného prostredia. Napríklad sa zasadzovala za zníženie spotreby mäsa a aj vo vysokom veku neúnavne cestovala po svete a ľudí presviedčala prostredníctvom prednášok a stretnutí.
Napísala niekoľko kníh a v roku 1977 založila The Jane Goodall Institute, ktorého cieľom je výskum, vzdelávanie a ochrana divej prírody. V roku 1991 spustila environmentálny program Roots & Shoots vedený mladými ľuďmi, ktorý medzičasom pôsobí vo viac ako 60 krajinách.
Jane Goodallová navštívila v máji 2024 aj Slovensko. V Bratislave vystúpila na festivale vedy a umenia Starmus, kde sa stretla so študentmi.
