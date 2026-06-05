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TÝŽDEŇ VO VEDE: Sonda MAVEN i liečba obezity
Sonda prestala komunikovať 6. decembra 2025 po tom, ako preletela poza Mars a vyšla z rádiového tieňa.
Autor TASR
Bratislava 5. júna (TASR) - Vo svete vedy sa počas uplynulého týždňa objavilo viacero zaujímavých správ. NASA po šiestich mesiacoch bez kontaktu ukončila misiu sondy MAVEN, slovenská vedkyňa je spoluautorkou nových usmernení pre liečbu obezity a talianska vláda chce premenovať medzinárodnú jednotku elektrického potenciálu. TASR prináša týždňový súhrn zaujímavých udalostí a poznatkov z oblasti vedy, techniky a výskumu.
Po šiestich mesiacoch bez kontaktu americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) v stredu oficiálne ukončil misiu sondy MAVEN (Mars Atmosphere and Volatile Evolution), ktorá od roku 2014 skúmala atmosféru Marsu.
Sonda prestala komunikovať 6. decembra 2025 po tom, ako preletela poza Mars a vyšla z rádiového tieňa. Podľa telemetrických údajov sa dostala do rýchlej rotácie, ktorá narušila jej orbitu a vyčerpala palubné batérie. Odborná komisia NASA neskôr rozhodla, že činnosť sondy už nie je možné obnoviť.
NASA konštatovala, že sonda zostane na obežnej dráhe ešte 50 až 100 rokov, kým dopadne na povrch Marsu. Nebude však predstavovať riziko pre ostatné misie. Príčinu jej zlyhania stále vyšetrujú.
Počas svojej činnosti MAVEN významne prispela k poznaniu vývoja atmosféry Marsu, sledovala tamojšie počasie a v minulom roku pozorovala aj medzihviezdnu kométu, povedala Tiffany Morganová z NASA. Zároveň slúžila ako komunikačný uzol pre rovery Curiosity a Perseverance. Pokračovanie prenosu dát majú zabezpečiť ďalšie štyri sondy – dve americké a dve európske.
MAVEN vyniesla do vesmíru 18. novembra 2013 raketa Atlas V a k Marsu dorazila 22. septembra 2014. Pôvodne mala fungovať jeden až dva roky, ale dáta napokon posielala viac ako desať rokov.
Prezidentka Slovenskej obezitologickej asociácie, prvá viceprezidentka Európskej spoločnosti pre štúdium obezity (EASO) zo Slovenska a zároveň odborníčka na diabetológiu Biomedicínskeho centra (BMC) Slovenskej akadémie vied (SAV) Ľubomíra Fábryová je spoluautorkou najnovších usmernení k farmakologickej liečbe obezity EASO. Nedávno vyšli v jednom z najprestížnejších časopisov v oblasti translačnej medicíny na svete Nature Medicine.
„Obezita je chronické ochorenie, ktoré si vyžaduje dlhodobý manažment. Podľa aktuálnych odhadov budú mať v roku 2030 problém s nadváhou alebo obezitou takmer tri milióny Slovákov, takže riešenie tohto problému je veľmi naliehavé. Manažment obezity musí byť komplexný, včasný, dlhodobý a udržateľný,“ uviedla Fábryová.
Článok v Nature Medicine je aktualizáciou usmernení EASO z roku 2025. Išlo o prvé odporúčanie, ktoré nebolo zamerané iba na redukciu hmotnosti, ale aj na efekt farmakologickej liečby na mechanické a metabolické komplikácie súvisiace s obezitou. Odporúčanie vyhodnocuje najaktuálnejšie dostupné údaje a fakty založené na medicíne dôkazov. Aktualizácia z mája 2026 posudzuje nové dôkazy a štúdie o vplyvoch liekov na redukciu hmotnosti pri ochorení pečene. Konštatuje, že pri metabolicky asociovanej steatotickej chorobe pečene, ako aj pri fibróze pečene nastalo pri liečbe semaglutidom zlepšenie.
„Obezita je jednou z hlavných príčin zhoršovania zdravia populácie a je vstupnou bránou pre rozvoj ďalších ochorení - od kardiovaskulárnych chorôb až po metabolické, niektoré onkologické a neurodegeneratívne ochorenia. Význam farmakoterapie v komplexnom manažmente pacientov s obezitou podčiarkuje aj fakt, že od polovice júna bude mať Francúzsko ako prvá krajina v Európskej únii farmakologickú liečbu obezity hradenú z verejného zdravotného poistenia,“ dodala Fábryová.
V BMC SAV už od roku 2022 funguje prvé centrum pre manažment obezity akreditované EASO na Slovensku. Vedci a lekári skúmajú príčiny vzniku a následky obezity, hľadajú možnosti intervencie a pacientom s obezitou poskytujú komplexnú starostlivosť, ktorá zahŕňa oblasť výživy, cvičenie a koučing. „V našom centre každoročne pribudne viac ako 100 nových pacientov. V spolupráci so Slovenskou obezitologickou asociáciou sa už viac ako desať rokov venujeme propagácii aktívneho, zdravého životného štýlu v komplexnom manažmente obezity, ako aj jeho zavedeniu do praxe,“ podotkla zakladateľka a vedúca Centra pre manažment obezity BMC SAV Barbara Ukropcová.
Vláda talianskej premiérky Giorgie Meloniovej chce zmeniť názov medzinárodnej jednotky elektrického napätia z „volt“ na „volta“, aby tým vzdala hold talianskemu fyzikovi Alessandrovi Voltovi.
Medzinárodná jednotka volt bola pomenovaná práve po tomto vynálezcovi elektrickej batérie a objaviteľovi metánu. Talianska vláda teraz chce, aby sa začal používať jej názov aj s chýbajúcim písmenom „a“ na konci.
Štátny tajomník zodpovedný za technologické inovácie Alessio Butti sa o tomto návrhu vo štvrtok rozprával s generálnou riaditeľkou Medzinárodného úradu pre váhy a miery (BIPM) so sídlom vo francúzskom Paríži Annette Koovou.
„Taliansky návrh ide ďaleko za hranice jazykovej otázky a predstavuje túžbu vzdať dôležité historické uznanie jednému z otcov modernej vedy, ktorého dielo radikálne zmenilo vzťah ľudstva k elektrine a technologickému pokroku,“ uviedol vo vyhlásení Butti.
Štátny tajomník šéfke BIPM na stretnutí povedal, že väčšina jednotiek pomenovaných po dôležitých osobnostiach zachováva ich celé priezvisko bez skratiek. Platí to napríklad v prípade hertzov, newtonov či wattov.
Zmena by najskôr musela byť implementovaná v Taliansku a následne presadzovaná na medzinárodnej úrovni. Prijať by ju napokon museli formálnym hlasovaním na generálnej konferencii BIPM v októbri tohto roku.
Po šiestich mesiacoch bez kontaktu americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) v stredu oficiálne ukončil misiu sondy MAVEN (Mars Atmosphere and Volatile Evolution), ktorá od roku 2014 skúmala atmosféru Marsu.
Sonda prestala komunikovať 6. decembra 2025 po tom, ako preletela poza Mars a vyšla z rádiového tieňa. Podľa telemetrických údajov sa dostala do rýchlej rotácie, ktorá narušila jej orbitu a vyčerpala palubné batérie. Odborná komisia NASA neskôr rozhodla, že činnosť sondy už nie je možné obnoviť.
NASA konštatovala, že sonda zostane na obežnej dráhe ešte 50 až 100 rokov, kým dopadne na povrch Marsu. Nebude však predstavovať riziko pre ostatné misie. Príčinu jej zlyhania stále vyšetrujú.
Počas svojej činnosti MAVEN významne prispela k poznaniu vývoja atmosféry Marsu, sledovala tamojšie počasie a v minulom roku pozorovala aj medzihviezdnu kométu, povedala Tiffany Morganová z NASA. Zároveň slúžila ako komunikačný uzol pre rovery Curiosity a Perseverance. Pokračovanie prenosu dát majú zabezpečiť ďalšie štyri sondy – dve americké a dve európske.
MAVEN vyniesla do vesmíru 18. novembra 2013 raketa Atlas V a k Marsu dorazila 22. septembra 2014. Pôvodne mala fungovať jeden až dva roky, ale dáta napokon posielala viac ako desať rokov.
Prezidentka Slovenskej obezitologickej asociácie, prvá viceprezidentka Európskej spoločnosti pre štúdium obezity (EASO) zo Slovenska a zároveň odborníčka na diabetológiu Biomedicínskeho centra (BMC) Slovenskej akadémie vied (SAV) Ľubomíra Fábryová je spoluautorkou najnovších usmernení k farmakologickej liečbe obezity EASO. Nedávno vyšli v jednom z najprestížnejších časopisov v oblasti translačnej medicíny na svete Nature Medicine.
„Obezita je chronické ochorenie, ktoré si vyžaduje dlhodobý manažment. Podľa aktuálnych odhadov budú mať v roku 2030 problém s nadváhou alebo obezitou takmer tri milióny Slovákov, takže riešenie tohto problému je veľmi naliehavé. Manažment obezity musí byť komplexný, včasný, dlhodobý a udržateľný,“ uviedla Fábryová.
Článok v Nature Medicine je aktualizáciou usmernení EASO z roku 2025. Išlo o prvé odporúčanie, ktoré nebolo zamerané iba na redukciu hmotnosti, ale aj na efekt farmakologickej liečby na mechanické a metabolické komplikácie súvisiace s obezitou. Odporúčanie vyhodnocuje najaktuálnejšie dostupné údaje a fakty založené na medicíne dôkazov. Aktualizácia z mája 2026 posudzuje nové dôkazy a štúdie o vplyvoch liekov na redukciu hmotnosti pri ochorení pečene. Konštatuje, že pri metabolicky asociovanej steatotickej chorobe pečene, ako aj pri fibróze pečene nastalo pri liečbe semaglutidom zlepšenie.
„Obezita je jednou z hlavných príčin zhoršovania zdravia populácie a je vstupnou bránou pre rozvoj ďalších ochorení - od kardiovaskulárnych chorôb až po metabolické, niektoré onkologické a neurodegeneratívne ochorenia. Význam farmakoterapie v komplexnom manažmente pacientov s obezitou podčiarkuje aj fakt, že od polovice júna bude mať Francúzsko ako prvá krajina v Európskej únii farmakologickú liečbu obezity hradenú z verejného zdravotného poistenia,“ dodala Fábryová.
V BMC SAV už od roku 2022 funguje prvé centrum pre manažment obezity akreditované EASO na Slovensku. Vedci a lekári skúmajú príčiny vzniku a následky obezity, hľadajú možnosti intervencie a pacientom s obezitou poskytujú komplexnú starostlivosť, ktorá zahŕňa oblasť výživy, cvičenie a koučing. „V našom centre každoročne pribudne viac ako 100 nových pacientov. V spolupráci so Slovenskou obezitologickou asociáciou sa už viac ako desať rokov venujeme propagácii aktívneho, zdravého životného štýlu v komplexnom manažmente obezity, ako aj jeho zavedeniu do praxe,“ podotkla zakladateľka a vedúca Centra pre manažment obezity BMC SAV Barbara Ukropcová.
Vláda talianskej premiérky Giorgie Meloniovej chce zmeniť názov medzinárodnej jednotky elektrického napätia z „volt“ na „volta“, aby tým vzdala hold talianskemu fyzikovi Alessandrovi Voltovi.
Medzinárodná jednotka volt bola pomenovaná práve po tomto vynálezcovi elektrickej batérie a objaviteľovi metánu. Talianska vláda teraz chce, aby sa začal používať jej názov aj s chýbajúcim písmenom „a“ na konci.
Štátny tajomník zodpovedný za technologické inovácie Alessio Butti sa o tomto návrhu vo štvrtok rozprával s generálnou riaditeľkou Medzinárodného úradu pre váhy a miery (BIPM) so sídlom vo francúzskom Paríži Annette Koovou.
„Taliansky návrh ide ďaleko za hranice jazykovej otázky a predstavuje túžbu vzdať dôležité historické uznanie jednému z otcov modernej vedy, ktorého dielo radikálne zmenilo vzťah ľudstva k elektrine a technologickému pokroku,“ uviedol vo vyhlásení Butti.
Štátny tajomník šéfke BIPM na stretnutí povedal, že väčšina jednotiek pomenovaných po dôležitých osobnostiach zachováva ich celé priezvisko bez skratiek. Platí to napríklad v prípade hertzov, newtonov či wattov.
Zmena by najskôr musela byť implementovaná v Taliansku a následne presadzovaná na medzinárodnej úrovni. Prijať by ju napokon museli formálnym hlasovaním na generálnej konferencii BIPM v októbri tohto roku.