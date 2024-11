TÝŽDEŇ VO VEDE: V starom Egypte pili psychedelické nápoje

Bratislava 29. novembra (TASR) - Vo svete vedy sa počas uplynulého týždňa objavilo viacero zaujímavých správ. Umelá inteligencia pomáha odhaľovať rakovinu aj na Slovensku, starovekí Egypťania pili psychedelické nápoje a syndróm vyhorenia najčastejšie súvisí s prácou s ľuďmi. TASR prináša súhrn toho najzaujímavejšieho z oblasti vedy a techniky.



Umelá inteligencia (AI) pomáha aj v diagnostike pri odhaľovaní rakoviny na Slovensku. Pri cytológii minimalizuje falošne negatívne výsledky, pri genetickej analýze skracuje čas a pri kolonoskopii dokáže upozorniť vyšetrujúceho lekára na nález, ktorý by mohol byť prehliadnutý voľným okom.



Cytológia dokáže zachytiť predrakovinové zmeny u inak bezpríznakových žien, no má svoje limity. "Predovšetkým falošné negatívne výsledky v približne 15 až 20 percentách prípadov. Moderné metódy vrátane aplikácie umelej inteligencie dokážu túto falošnú negativitu minimalizovať. AI upozorní diagnostika na abnormálne bunky v súbore veľkého množstva zdravých buniek a tým významne skvalitňuje diagnostiku," vysvetlila prezidentka Slovenskej spoločnosti patológov Slovenskej lekárskej spoločnosti Henrieta Šidlová.



AI sa postupne rozvíja aj v kolonoskopii. Pri endoskopickom vyšetrení dokáže lekára upozorniť aj na málo zreteľný nález, ktorý môže byť počas vyšetrenia prehliadnutý. Ide najmä o drobné polypy na hrubom čreve. Aktuálne sa AI pri kolonoskopii využíva v štyroch nemocniciach na Slovensku.



Okrem toho sa AI využíva aj v genetických laboratóriách.



Viac než 2000 rokov stará nádoba zo starovekého Egypta bola naposledy naplnená koktejlom psychedelických drog a alkoholu, uvádza nová štúdia.



Americkí vedci skúmali Besovu nádobu, ktorú poskytlo Múzeum umenia v Tampe. Nádobu z obdobia vlády faraónov z dynastie Ptolemaiovcov (323 až 30 p. n. l.) zdobí podobizeň staroegyptského boha Besa. Jeho doménou bola ochrana, plodnosť, liečba a magické očisťovanie, ženským náprotivkom bola bohyňa Beset. Uctievali ho v tzv. Besových sieňach v Sakkáre, ktoré sa podľa historikov nachádzali neďaleko pyramíd v Gíze, uvádza Sky News.



Historici v minulosti iba špekulovali o nápojoch podávaných počas obradov na počesť tohto starovekého boha. Predpokladali, že nimi mohol byť istý druh posvätnej vody, vína alebo piva.



Chemickú analýzu rezíduí z nádoby vykonal vedecký tím pod vedením Davide Tanasiho z Juhofloridskej univerzity.



Analýza zistila prítomnosť nielen psychedelických drog, telesných tekutín a alkoholu, ale aj medu, sezamových semienok, píniových orechov, sladkého drievka a hrozna.



Tanasi sa na základe zloženia nápoja a písomných zdrojov domnieva, že nápoj mohol byť súčasťou rituálu pripomínajúceho niektorý zo staroegyptských mýtov, pravdepodobne mýtus o plodnosti.



Syndróm vyhorenia sa často prejavuje v povolaniach spojených s vysokou úrovňou stresu, emocionálnym nasadením alebo neustálymi vysokými požiadavkami na výkon. Najčastejšie ide o osoby, ktoré sú v kontakte s ľuďmi. Poukázal na to psychológ, kouč a zakladateľ Inštitútu stresu v Trnave Karol Kováč.



Osobitne ohrození sú ľudia v pomáhajúcich profesiách – zdravotnícky personál, personál pohotovostných služieb, sociálni pracovníci, učitelia a vychovávatelia či právni profesionáli. Ďalej tiež pracovníci zákazníckeho servisu, IT pracovníci, žurnalisti alebo finanční profesionáli. Úplne odolná však nie je žiadna z profesií.



Podľa Kováča môžu vyhorieť aj študenti, pretože školské prostredie je tiež náročné a vyžaduje si vysoké nasadenie schopné spôsobiť vyčerpanie či úplné vyhorenie.



Syndróm vyhorenia je podľa Kováča častý aj u rodičov na materskej, je to však stále relatívne nová téma výskumu. Ide o stav fyzického a emocionálneho vyčerpania súvisiaceho s prácou, ktoré je sekundárnym dôsledkom dlhodobého pracovného stresu. Charakterizujú ho pocity vyčerpania, zvýšená duševná vzdialenosť od práce alebo pocity negativizmu, cynizmu súvisiace s prácou, pocit neefektívnosti či nedostatku úspechu. Medzi ďalšie príznaky patria strata motivácie, znížený pracovný výkon, zhoršené vzťahy, zanedbávanie seba samého, posadnutosť prácou, nespokojnosť, bolesti hlavy či žalúdočné problémy.