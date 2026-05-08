< sekcia Import
TÝŽDEŇ VO VEDE: Vedci sa podieľali na skúmaní potopeného prístavu
Slovenskí archeológovia v spolupráci s chorvátskymi odborníkmi skúmali potopený prístav pod morskou hladinou v Chorvátsku.
Autor TASR
Bratislava 8. mája (TASR) - Vo svete vedy sa počas uplynulého týždňa objavilo viacero zaujímavých správ. Slovenskí archeológovia sa podieľali na skúmaní potopeného prístavu v Chorvátsku, zážitkové centrum vedy Aurelium oslávi 10. výročie svojej existencie a EÚ pridelila vyše miliardy eur na deväť projektov v oblasti vodíka. TASR prináša týždňový súhrn zaujímavých udalostí a poznatkov z oblasti vedy, techniky a výskumu.
Slovenskí archeológovia v spolupráci s chorvátskymi odborníkmi skúmali potopený prístav pod morskou hladinou v Chorvátsku. Archeologický výskum bol realizovaný pod morskou hladinou v pobrežnej zóne na chorvátskom ostrove Mljet, v bezprostrednej blízkosti ruín neskoroantického paláca, informoval Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied (SAV) so sídlom v Nitre na svojej internetovej stránke. Počas troch intenzívnych týždňov sa podarilo preskúmať ďalšiu časť prístavu.
Archeologický ústav SAV je súčasťou medzinárodného projektu zameraného na výskum neskoroantického prístavu na ostrove Mljet tretí rok. Spolu s chorvátskymi odborníkmi sa na projekte podieľajú aj Katedra klasickej archeológie Trnavskej univerzity v Trnave, nemecké združenie DEGUWA, NavArchos Maritime Archaeology a dobrovoľníci.
Členmi slovenského tímu boli okrem archeológov a študentov Trnavskej univerzity aj dvaja členovia z poriečneho oddelenia slovenskej polície a technický potápač ako dobrovoľník. V tomto zložení pracuje slovenský tím pre výskum pod vodnou hladinou aj v našich vodách, skonštatoval Archeologický ústav SAV.
Nájdený materiál sa detailne analyzuje aj na súši. Na spracovaní amfor z Mljetu sa podieľa aj študentka Katarína Valúchová z Trnavskej univerzity, ktorá sa tejto téme venuje vo svojej diplomovej práci. Spoločné výstupy výskumníkov budú najbližšie prezentované na medzinárodnej konferencii DEGUWA 2026, ktorá sa uskutoční v máji v gruzínskej Batumi.
Zážitkové centrum vedy Aurelium, ktoré spadá pod Centrum vedecko-technických informácií (CVTI) SR, oslavuje desať rokov svojej existencie. Pri tejto príležitosti sa 16. a 17. mája uskutoční Vedetský festival Aurelium v areáli centra vedy v Bratislave.
Počas festivalového víkendu čaká návštevníkov program plný objavov, experimentov a interaktívnych zážitkov pre všetky vekové kategórie. Návštevníci sa môžu tešiť na detské vystúpenia, zábavno-náučné šou, workshopy, inteligentné dielne, popularizačné stánky, vzdelávacie filmy či edukačné aktivity. „CVTI SR dlhodobo podporuje aktivity, ktoré približujú vedu verejnosti zrozumiteľným a atraktívnym spôsobom. Aurelium je jedným z najúspešnejších projektov v tejto oblasti a jeho jubileum je ďalšou skvelou príležitosťou osláviť význam vedy pre našu spoločnosť,“ uviedol generálny riaditeľ CVTI SR Róbert Gálik.
Piatok 15. mája bude v Aureliu patriť základným školám. Pre žiakov 8. a 9. ročníkov je pripravený špeciálny program.
„Desať rokov Aurelia je pre nás dôkazom, že popularizácia vedy sa postupne rozšírila z prvotného sprístupnenia vedeckých exponátov na komplexný zážitok prepájajúci vedu, techniku, kreativitu a vzdelávanie. Dnes už nejde len o jednotlivé exponáty, ale o celkový koncept učenia zážitkom, ktorý reaguje na aktuálne témy - digitalizáciu, klimatickú zmenu či prácu s novými technológiami,“ uviedla riaditeľka Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti Štefánia Bartošová.
Ako doplnila, v dnešnej dobe presýtenej informáciami je zážitok tým, čo rozhoduje, či si človek k vede vytvorí vzťah. „Keď zažijete vedecký jav alebo experiment, v ktorom nie ste len pasívnym divákom, ale ste vtiahnutý do interakcie, oveľa lepšie tomu porozumiete a ľahšie si zapamätáte aj zložité vedecké fakty,“ doplnila Bartošová.
Bratislavské Zážitkové centrum vedy Aurelium prináša svet vedy naživo. Nachádzajú sa v ňom interaktívne exponáty. Centrum vedy vychádza z názoru, že najlepšie sa každý učí pomocou vlastných skúseností a zážitkov. Preto majú návštevníci príležitosť všetko vyskúšať a prísť na spôsob, ako daný exponát funguje. Centrum ponúka približne 100 interaktívnych exponátov so zameraním na fyziku, matematiku, chémiu, elektrotechniku, magnetizmus, termodynamiku, strojárstvo, robotiku a optiku. Súčasťou centra je aj sekcia venovaná prírode a ľudským zmyslom. Samostatnými časťami sú Teslov svet, kde sa pracuje s vysokým napätím, a Svet kvapalín. Centrum vedy ponúka aj možnosť vytvoriť si 3D odtlačok vlastného tela a laserovú šou.
Európska komisia (EK) vo štvrtok vybrala deväť projektov na výrobu vodíka v rámci tretej aukcie Európskej vodíkovej banky (EHB). Slovensko nemá žiadne projekty v rámci tejto akcie.
V siedmich krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) sa očakáva, že projekty poskytnú takmer 1,1 gigawattu kapacity elektrolyzérov a počas prvých desiatich rokov prevádzky vyprodukujú viac ako 1,3 milióna ton vodíka, pričom sa odhaduje, že sa zabráni emisiám skleníkových plynov vo výške deväť miliónov ton ekvivalentu CO2.
Vybrané projekty získajú finančné prostriedky EÚ v celkovej výške približne 1,09 miliardy eur z Inovačného fondu, ktoré sa získajú zo systému EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS). Vyrobený vodík pomôže znížiť emisie z energeticky náročných priemyselných odvetví, ako je doprava a chemické látky.
Očakáva sa, že tieto projekty posilnia vedúce postavenie európskeho priemyslu, dlhodobú konkurencieschopnosť a pracovné miesta a prispejú k prechodu EÚ na čistú energiu, energetickej nezávislosti a bezpečnosti.
Aukcia udeľuje úspešným projektom dotáciu na pokrytie cenového rozdielu medzi ich výrobnými nákladmi a trhovou cenou. Cieľom je stimulovať výrobu a používanie čistého vodíka. Po podpísaní dohôd o grante dostane deväť vybraných projektov pevnú prémiu od 0,57 eura do 3,49 eura na kilogram vyrobeného certifikovaného a overeného vodíka na obdobie maximálne desať rokov.
Úspešné projekty sa budú realizovať v Dánsku, Fínsku, Grécku, Nemecku, Rakúsku a Španielsku a mimo krajín EÚ v Nórsku, ktoré je súčasťou EHP.
Španielsko a Nemecko okrem toho prostredníctvom funkcie „Aukcie ako služba“ pridávajú ďalšie vnútroštátne finančné prostriedky vo výške 1,7 miliardy eur. Nemecko podporí výrobu vodíka z obnoviteľných zdrojov nebiologického pôvodu sumou do 1,3 miliardy eur a Španielsko prispeje sumou do výšky 440 miliónov eur.
Funkcie „Aukcie ako služba“ sú otvorené pre všetky členské štáty EÚ, čo im umožňuje využívať aukčnú platformu na úrovni EÚ a prideľovať vnútroštátne finančné prostriedky na ďalšie projekty zjednodušeným postupom.
Výkonná agentúra EÚ pre klímu, infraštruktúru a životné prostredie (CINEA) začne formálnu prípravu dohôd o grante s vybranými projektmi. Očakáva sa, že dohody sa podpíšu v poslednom štvrťroku 2026. Vybrané projekty sa budú musieť finančne uzavrieť do 2,5 roka od podpísania grantu a uviesť do prevádzky do piatich rokov. Agentúra CINEA bude monitorovať pokrok počas vykonávania projektov s cieľom zabezpečiť, aby sa realizovali podľa plánu a aby sa poskytnutá finančná podpora využívala v súlade s dohodnutými podmienkami.
Slovenskí archeológovia v spolupráci s chorvátskymi odborníkmi skúmali potopený prístav pod morskou hladinou v Chorvátsku. Archeologický výskum bol realizovaný pod morskou hladinou v pobrežnej zóne na chorvátskom ostrove Mljet, v bezprostrednej blízkosti ruín neskoroantického paláca, informoval Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied (SAV) so sídlom v Nitre na svojej internetovej stránke. Počas troch intenzívnych týždňov sa podarilo preskúmať ďalšiu časť prístavu.
Archeologický ústav SAV je súčasťou medzinárodného projektu zameraného na výskum neskoroantického prístavu na ostrove Mljet tretí rok. Spolu s chorvátskymi odborníkmi sa na projekte podieľajú aj Katedra klasickej archeológie Trnavskej univerzity v Trnave, nemecké združenie DEGUWA, NavArchos Maritime Archaeology a dobrovoľníci.
Členmi slovenského tímu boli okrem archeológov a študentov Trnavskej univerzity aj dvaja členovia z poriečneho oddelenia slovenskej polície a technický potápač ako dobrovoľník. V tomto zložení pracuje slovenský tím pre výskum pod vodnou hladinou aj v našich vodách, skonštatoval Archeologický ústav SAV.
Nájdený materiál sa detailne analyzuje aj na súši. Na spracovaní amfor z Mljetu sa podieľa aj študentka Katarína Valúchová z Trnavskej univerzity, ktorá sa tejto téme venuje vo svojej diplomovej práci. Spoločné výstupy výskumníkov budú najbližšie prezentované na medzinárodnej konferencii DEGUWA 2026, ktorá sa uskutoční v máji v gruzínskej Batumi.
Zážitkové centrum vedy Aurelium, ktoré spadá pod Centrum vedecko-technických informácií (CVTI) SR, oslavuje desať rokov svojej existencie. Pri tejto príležitosti sa 16. a 17. mája uskutoční Vedetský festival Aurelium v areáli centra vedy v Bratislave.
Počas festivalového víkendu čaká návštevníkov program plný objavov, experimentov a interaktívnych zážitkov pre všetky vekové kategórie. Návštevníci sa môžu tešiť na detské vystúpenia, zábavno-náučné šou, workshopy, inteligentné dielne, popularizačné stánky, vzdelávacie filmy či edukačné aktivity. „CVTI SR dlhodobo podporuje aktivity, ktoré približujú vedu verejnosti zrozumiteľným a atraktívnym spôsobom. Aurelium je jedným z najúspešnejších projektov v tejto oblasti a jeho jubileum je ďalšou skvelou príležitosťou osláviť význam vedy pre našu spoločnosť,“ uviedol generálny riaditeľ CVTI SR Róbert Gálik.
Piatok 15. mája bude v Aureliu patriť základným školám. Pre žiakov 8. a 9. ročníkov je pripravený špeciálny program.
„Desať rokov Aurelia je pre nás dôkazom, že popularizácia vedy sa postupne rozšírila z prvotného sprístupnenia vedeckých exponátov na komplexný zážitok prepájajúci vedu, techniku, kreativitu a vzdelávanie. Dnes už nejde len o jednotlivé exponáty, ale o celkový koncept učenia zážitkom, ktorý reaguje na aktuálne témy - digitalizáciu, klimatickú zmenu či prácu s novými technológiami,“ uviedla riaditeľka Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti Štefánia Bartošová.
Ako doplnila, v dnešnej dobe presýtenej informáciami je zážitok tým, čo rozhoduje, či si človek k vede vytvorí vzťah. „Keď zažijete vedecký jav alebo experiment, v ktorom nie ste len pasívnym divákom, ale ste vtiahnutý do interakcie, oveľa lepšie tomu porozumiete a ľahšie si zapamätáte aj zložité vedecké fakty,“ doplnila Bartošová.
Bratislavské Zážitkové centrum vedy Aurelium prináša svet vedy naživo. Nachádzajú sa v ňom interaktívne exponáty. Centrum vedy vychádza z názoru, že najlepšie sa každý učí pomocou vlastných skúseností a zážitkov. Preto majú návštevníci príležitosť všetko vyskúšať a prísť na spôsob, ako daný exponát funguje. Centrum ponúka približne 100 interaktívnych exponátov so zameraním na fyziku, matematiku, chémiu, elektrotechniku, magnetizmus, termodynamiku, strojárstvo, robotiku a optiku. Súčasťou centra je aj sekcia venovaná prírode a ľudským zmyslom. Samostatnými časťami sú Teslov svet, kde sa pracuje s vysokým napätím, a Svet kvapalín. Centrum vedy ponúka aj možnosť vytvoriť si 3D odtlačok vlastného tela a laserovú šou.
Európska komisia (EK) vo štvrtok vybrala deväť projektov na výrobu vodíka v rámci tretej aukcie Európskej vodíkovej banky (EHB). Slovensko nemá žiadne projekty v rámci tejto akcie.
V siedmich krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) sa očakáva, že projekty poskytnú takmer 1,1 gigawattu kapacity elektrolyzérov a počas prvých desiatich rokov prevádzky vyprodukujú viac ako 1,3 milióna ton vodíka, pričom sa odhaduje, že sa zabráni emisiám skleníkových plynov vo výške deväť miliónov ton ekvivalentu CO2.
Vybrané projekty získajú finančné prostriedky EÚ v celkovej výške približne 1,09 miliardy eur z Inovačného fondu, ktoré sa získajú zo systému EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS). Vyrobený vodík pomôže znížiť emisie z energeticky náročných priemyselných odvetví, ako je doprava a chemické látky.
Očakáva sa, že tieto projekty posilnia vedúce postavenie európskeho priemyslu, dlhodobú konkurencieschopnosť a pracovné miesta a prispejú k prechodu EÚ na čistú energiu, energetickej nezávislosti a bezpečnosti.
Aukcia udeľuje úspešným projektom dotáciu na pokrytie cenového rozdielu medzi ich výrobnými nákladmi a trhovou cenou. Cieľom je stimulovať výrobu a používanie čistého vodíka. Po podpísaní dohôd o grante dostane deväť vybraných projektov pevnú prémiu od 0,57 eura do 3,49 eura na kilogram vyrobeného certifikovaného a overeného vodíka na obdobie maximálne desať rokov.
Úspešné projekty sa budú realizovať v Dánsku, Fínsku, Grécku, Nemecku, Rakúsku a Španielsku a mimo krajín EÚ v Nórsku, ktoré je súčasťou EHP.
Španielsko a Nemecko okrem toho prostredníctvom funkcie „Aukcie ako služba“ pridávajú ďalšie vnútroštátne finančné prostriedky vo výške 1,7 miliardy eur. Nemecko podporí výrobu vodíka z obnoviteľných zdrojov nebiologického pôvodu sumou do 1,3 miliardy eur a Španielsko prispeje sumou do výšky 440 miliónov eur.
Funkcie „Aukcie ako služba“ sú otvorené pre všetky členské štáty EÚ, čo im umožňuje využívať aukčnú platformu na úrovni EÚ a prideľovať vnútroštátne finančné prostriedky na ďalšie projekty zjednodušeným postupom.
Výkonná agentúra EÚ pre klímu, infraštruktúru a životné prostredie (CINEA) začne formálnu prípravu dohôd o grante s vybranými projektmi. Očakáva sa, že dohody sa podpíšu v poslednom štvrťroku 2026. Vybrané projekty sa budú musieť finančne uzavrieť do 2,5 roka od podpísania grantu a uviesť do prevádzky do piatich rokov. Agentúra CINEA bude monitorovať pokrok počas vykonávania projektov s cieľom zabezpečiť, aby sa realizovali podľa plánu a aby sa poskytnutá finančná podpora využívala v súlade s dohodnutými podmienkami.