Týždeň zeleného zákalu upozorní na dôležitosť včasnej diagnostiky

Bratislava 10. marca (TASR) - Svetový týždeň glaukómu, teda zeleného zákalu, upozorní na dôležitosť včasnej a správnej diagnostiky. Slovenská glaukómová spoločnosť pri tejto príležitosti pripravuje počas 12. až 18. marca viaceré aktivity pre verejnosť, napríklad bezplatné meranie vnútroočného tlaku. TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR.



"Včasná a správna diagnostika je pri každom ochorení kľúčová - obzvlášť pri ochoreniach, ako je aj glaukóm, kde je možné včas zasiahnuť a nastaviť cielenú liečbu, aby nevyústilo až do slepoty. Tak je možné v čo najväčšej miere prispieť k zachovaniu čo najvyššej kvality života pacienta," skonštatovala štátna tajomníčka rezortu Lenka Dunajová Družkovská.



Slovenská glaukómová spoločnosť počas Svetového týždňa glaukómu pripravuje v rôznych mestách bezplatné meranie vnútroočného tlaku a prednášky pre študentov, pedagógov či seniorov. Vydáva tiež bulletin pre odbornú verejnosť. "Odmenou za vynaloženú aktivitu je zistenie, že čoraz väčšia časť populácie rozumie pojmu glaukóm a svojou aktívnou účasťou prispieva k včasnému záchytu tohto ochorenia," povedala prezidentka spoločnosti Mária Praženicová.



Zelený zákal patrí medzi ochorenia oka spojené s poškodením zrakového nervu. "Je spojený so zhoršeným periférnym videním a pri neskorom odhalení, neskorej a nedostatočnej liečbe môže viesť až k slepote," priblížilo MZ.



Ochorenie sa spája so zvýšeným vnútroočným tlakom. MZ vysvetlilo, že pacient ho vôbec nemusí cítiť. Apeluje preto na meranie vnútroočného tlaku. Pacienti však podľa neho môžu pociťovať aj nenápadné príznaky ako mierne bolesti hlavy, pobolievanie očí, bolesť za očami či únavu očí. "Vyskytuje sa aj akútna forma glaukómu, keď pacient vyhľadá lekára s bolesťami hlavy, očí, začervenaním očí, či poklesom videnia," dodalo.