U 11 majiteľov mačkovitých šeliem zistili porušenie predpisov

Bratislava 3. augusta (TASR) - Inšpektori zaznamenali na Slovensku za posledných desať rokov 23 majiteľov mačkovitých šeliem. Porušenie právnych predpisov Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (Dohovor CITES) zistili u 11 majiteľov, pričom pri dvoch sa zistilo opakované porušenie. Pre TASR to uviedla Zuzana Kačániová z oddelenia kontroly Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP).



Mačkovité šelmy držia v klasických zoologických záhradách alebo v tzv. "minizoo". To sú zariadenia bez oficiálneho štatútu zoologickej záhrady, ktoré vystavujú zvieratá verejnosti, hovorí Kačániová. Dodala, že takmer polovica držiteľov šeliem sú súkromné osoby. Väčšie chovy, okrem veľkých zoologických záhrad, sú podľa Kačániovej v okrese Senec, Levice, Brezno, Topoľčany, Dunajská Streda, Žilina, Kežmarok a Bánovce nad Bebravou.



Inšpektori u majiteľov vykonali 36 kontrol zameraných na držbu šeliem. "U viacerých subjektov boli s odstupom jedného a viac rokov vykonané opakované kontroly. Tie boli zamerané na dodržiavanie právnych predpisov v oblasti CITES," povedala Kačániová.



"V rámci svojej kontrolnej činnosti inšpekcia zaznamenala aj ponuku na predaj a samotný predaj exemplárov mačkovitých šeliem bez povolenia výnimky tzv. certifikátu zo zákazu komerčných činností, ktorá je pre druhy, ktoré sú zaradené pod najprísnejšiu ochranu, potrebná," skonštatovala.



SIŽP pripomína, že každý, kto šelmy chová, musí mať doklady, ktoré preukážu pôvod a legálnosť nadobudnutia zvierat. Držiteľ je povinný viesť evidenciu o nakladaní so šelmami podľa zákona o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov. Novelou zákona sa sprísnili podmienky na nakladanie s levom, tigrom, leopardom škvrnitým, snežným a obláčkovým. Tie sa zaviedli podľa Kačániovej práve z dôvodu potreby účinnejšej regulácie nakladania s mačkovitými šelmami, a tým zamedzenia nelegálnemu využitiu častí ich tiel v rámci čierneho trhu s tradičnou ázijskou medicínou.



Na nelegálne obchodovanie s ohrozenými druhmi šeliem na Slovensku upozornilo Investigatívne centrum Jána Kuciaka. Europoslanec Martin Hojsík (Progresívne Slovensko) chce iniciovať na Slovensku zákaz súkromných chovov ohrozených živočíchov tigrov, levov a ďalších veľkých mačkovitých šeliem, medveďov a primátov.