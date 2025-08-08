< sekcia Import
Ugandský súd neumožnil lídrovi opozície prepustenie z väzby na kauciu
Šesťdesiatdeväťročný politik je hlavným oponentom prezidenta Yoweriho Museveniho, ktorý je pri moci takmer 40 rokov. Štyrikrát sa ho neúspešne pokúsil poraziť vo voľbách.
Kampala 8. augusta (TASR) - Ugandský súd v piatok zamietol žiadosť opozičného lídra Kizzu Besigyeho o prepustenie z väzby na kauciu. Jeho únos a následné zadržanie od minulého roka vyvolalo vlnu pobúrenia, informovala agentúra AFP.
Besigyeho uniesli v Keni v novembri a umiestnili ho do vojenskej väznice v ugandskej metropole Kumpala. Hrozí mu trest smrti za vlastizradu. Vo väzbe je už dlhšie ako šesť mesiacov, čo je zákonom stanovený limit pre zadržanie osoby bez súdneho procesu.
Sudca Emmanuel Baguma v rozhodnutí zaslanom e-mailom zamietol žiadosť o prepustenie na kauciu pre Besigyeho a spoluobžalovaného Obeida Lutaleho. Verdikt odôvodnil tým, že zadržaní sú vo vyšetrovacej väzbe od 21. februára, kedy boli prečítané obvinenia, takže ani jeden z nich „nedosiahol povinnú lehotu 180 dní na prepustenie na kauciu“.
Obhajoba oboch mužov argumentovala, že dĺžka väzby by sa mala počítať od momentu ich prvého zadržania, teda od novembra 2024. Jeden z Besigyeho právnikov označil rozhodnutie sudcu za absurdné a justičný omyl. Ďalší z tímu pre AFP povedal, že z neho nie je prekvapený, keďže v Ugande podľa jeho slov „došlo k úplnému zrúteniu ústavného poriadku“.
Sudca Baguma nariadil súdu, aby Besigyeho prípad zaradil na „okamžité pojednávanie v hlavnej veci“, ktoré má podľa neho „prednosť pred žiadosťami o prepustenie na kauciu“.
Medzinárodné skupiny na ochranu ľudských práv tvrdia, že únos opozičného lídra a súdny proces za vlastizradu súvisia s prezidentskými voľbami, ktoré sa budú konať v januári budúceho roka. Politikova manželka, výkonná riaditeľka misie UNAIDS Winnie Byanyimaová, v júni uviedla, že Besigye je zadržiavaný z politických dôvodov v neľudských podmienkach. Po krátkej hospitalizácii sa podľa AFP v februári objavil na súde viditeľne oslabený.
