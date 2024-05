UHRÍK: EÚ už krízy ani nerieši, len preklápa jednu do druhej

Bratislava 18. mája (Teraz.sk) – Posledných 25 rokov vládnu v Európskej únii (EÚ) kresťanskí demokrati, socialisti a najnovšie aj liberáli a výsledkom je, že sa únia potáca od krízy ku kríze. V TASR TV to v stredu (15.5.) doobeda povedal predseda hnutia Republika, europoslanec Milan Uhrík.Len za posledných niekoľko rokov podľa neho EÚ prešla hospodárskou, pandemickou, energetickou a najnovšie aj vážnou bezpečnostnou krízou.reagoval Uhrík na slová lídra eurokandidátky Progresívneho Slovenska Ľudovíta Ódora, podľa ktorého chce PS na reálne ovplyvňovanie európskej politiky využiť príslušnosť k jednej z troch veľkých politických rodín v Európskom parlamente.Podľa Uhríka je problémom práve dominancia týchto troch politických síl v EP.povedal. Ako europoslanec má podľa vlastných slov široké kontakty na národne orientované sily v rôznych členských štátoch únie.tvrdí.Politický vplyv tejto skupiny bude podľa Uhríka závisieť od účasti voličov v celej Európskej únii.konštatoval.Uhrík odmieta, že by tieto národne orientované strany boli pre budúcnosť únie hrozbou.tvrdí Uhrík. Kresťanskí demokrati, socialisti a liberáli podľa neho nehlasujú v EP vždy rovnako a ak by ich pohodlnú väčšinu naštrbil silnejší národný tábor, hlasovania by sa mohli vyvíjať iným smerom.Za príklad toho, ako môže európska politika poškodzovať Slovensko, považuje Uhrík migračný pakt.vyhlásil Uhrík. Slovensko bude musieť na základe tohto paktu prijímať nelegálnych migrantov, medzi ktorých sa však nepočítajú odídenci z Ukrajiny, a ak s tým nebude súhlasiť, bude za každého neprijatého migranta platiť pokutu.tvrdí Uhrík.Republika podľa neho odmieta migračnú politiku EÚ, nesúhlasí s Green Deal, lebo podľa nich poškodzuje konkurencieschopnosť poľnohospodárstva a priemyslu a podporuje čím skoršie začatie mierových rokovaní na Ukrajine.